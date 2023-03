L'application a créé huit statues de femmes en réalité virtuelle pour rétablir la parité dans huit métropoles française. La Ville rose n'est pas concernée par l'initiative.

La philosophe Simone de Beauvoir à Lyon, la résistante Manon Tardon à Nantes, la journaliste Hubertine Auclert à Lille. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, Snapchat a décidé de rendre hommage à huit femmes en leur érigeant des statues en réalité virtuelle dans « huit métropoles » de France.

L'initiative part du constat de la sous-représentation des femmes dans l'espace public. Comme pour le faible nombre de noms de femmes donné à des rues, seuls 10 % des statues sont dédiées à des femmes, en France. Pour rétablir la parité, Snapchat a décidé de dupliquer virtuellement des statues d'hommes déjà existantes.

« Cette expérience en réalité augmentée permet de questionner la visibilité des femmes dans l'espace public et de poser la question de la diversité, de l'inclusivité et de l'égalité, explique Aude Gogny-Goubert, autrice de la série Virago sur Youtube et partie prenante du projet. Mettre en lumière des femmes peu connues du grand public permet d'éclairer les gens, et de prop