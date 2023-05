Les deux activistes de Dernière Rénovation voulaient interpeller le public du Stade Toulousain sur l'urgence climatique. Ils ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis.

Le verdict est tombé ce 10 mai 2023 en fin de journée pour Erwan et Jean, deux militants du collectif Dernière Rénovation (demandant un plan d’envergure pour la rénovation thermique des bâtiments). Pour avoir interrompu un match de rugby entre le Stade Toulousain et le Stade Français pendant six minutes, le 5 novembre 2022, et pour « dégradation volontaire » des poteaux de l’en-but, ils ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis.

Les deux hommes de 26 et 29 ans sont également interdits d’enceintes sportives pendant deux ans et devront verser 7 188 euros au Stade Toulousain pour la réparation de l’en-but. Des peines qui suivent à peu de choses près les réquisitions de la procureure.

Pour Erwan, ex‐thésard en physique, et Jean, ingénieur en énergies renouvelables, professeur vacataire et danseur, le coup est rude. « C’est dur, reconnaît Jean. La peine est lourde, mais on va faire appel dans la foulée. » « Je suis choqué qu’on criminalise à ce point des citoyens qui se battent pour défendre le bien commun, pour l’intérêt général, pour une planète avec des conditions de vie acceptables », ajoute Erwan. « Ça fait mal de se sentir méprisé. On sent que notre défense tient la route, mais il y a aussi peu d’écoute ici que dans le gouvernement », conclut Jean, dépité.

Un joueur du Stade Français dans les soutiens

Défendus par Maîtres Claire Dujardin …