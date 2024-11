Les militants écologistes de Toulouse ont tourné la page Antoine Maurice. Lors d'un vote interne, ils ont élu à 62 % Régis Godec comme chef de file dans la perspective des municipales 2026.

Il n’y aura pas de bulletin Antoine Maurice lors des prochaines élections municipales toulousaines en 2026. L’ancien candidat écologiste et tête de liste d’Archipel Citoyen n’a obtenu que 37,5 % des suffrages lors d’un vote interne des militants écologistes. Les 88 votants (sur 116 inscrits) ont préféré désigner Régis Godec comme chef de file pour les futures échéances électorales.

Sur le papier, la différence était mince entre les deux candidats. « Nous étions d’accord sur la ligne. Les militants ont tranché pour un profil différent. Ils ont fait le choix de l’expérience et du renouvellement », explique l’ancien adjoint aux écoquartiers durant le mandat de Pierre Cohen au Capitole (2008–2014). Antoine Maurice, lui, n’a pas souhaité s’exprimer auprès de Mediacités.

Parler au reste de la gauche toulousaine

Selon Régis Godec, c’est sa capacité à fédérer qui aurait convaincu les militants de son camp. « Je n’ai pas participé à la dynamique Archipel Citoyen. Je n’ai pas été dans les difficultés de la négociation de l’entre‐deux‐tours avec Nadia Pellefigue qui ont abouti à son retrait. Je n’étais pas non plus face à Carole Delga lors des régionales 2021. Tout cela laisse des traces et pour les partenaires politiques, je représente un renouveau », estime celui qui a participé la coordination de la Nupes …