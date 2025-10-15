Faux sites d’actu locale ou vrais relais de propagande russe ?

De faux sites d'info locales ont été créés par un réseau d'influence russe. L'objectif : attiser la défiance des Français envers les institutions du pays à l'approche des élections municipales de mars 2026.
De faux sites d'info locales ont été créés par un réseau d'influence russe. L'objectif : attiser la défiance des Français envers les institutions du pays à l'approche des élections municipales de mars 2026.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Gael Cérez

De faux sites d'info locales ont été créés par un réseau d'influence russe. L'objectif : attiser la défiance des Français envers les institutions du pays à l'approche des élections municipales de mars 2026.

Ils s’appellent midi-pyreneesactualite.fr, lefocus-occitanie.fr, nouvelles-deshautsdefrance.fr, actu-auvergne-rhône-alpes.fr, actubretagne.fr ou encore echorhonealpes.fr. Derrière ces sites d’infos locales plus ou moins sérieux d’apparence se cacherait un réseau d’influence russe, nommé CopyCop, selon une étude de Recorded Future, une société de cybersécurité américaine.

« Cette étude, consultée par l’Agence de vérification de Radio France, a identifié au moins 141 nouveaux faux sites d’informations français entre janvier et juin 2025, dont plus d’un tiers usurpe les noms et l’apparence visuelle de médias d’information locale », écrit notre consœur de Radio France Milena Aellig, dans un article consacré au sujet.

Réalisées au moyen de l’Intelligence artificielle (IA), en se basant des faits divers ou des actualités locales traitées par de vrais sites d’information, les publications du réseau CopyCop auraient pour but de « réduire le soutien à l’Ukraine » mais aussi « d’exacerber la fragmentation politique » dans le contexte des élections municipales 2026, en mettant en avant des défaillances des pouvoirs publics.
Fausses infos et grosses ficelles 
Ainsi, des articles de France 3 Occitanie sur 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
1 / ?