Une élue Grand Cœur lyonnais condamnée pour prise illégale d’intérêts

Le nom de Carole Burillon, conseillère métropolitaine réélue en mars dernier sous la bannière « Grand Cœur lyonnais » de Véronique Sarselli et Jean‐Michel Aulas, résonnera‐t‐il à plusieurs reprises, cette semaine, au palais de justice de Lyon ? Ce mardi 5 mai, s’ouvrira le procès d’une vaste affaire de corruption concernant la faculté de médecine Lyon Sud, dont l’élue a été la doyenne, et lors duquel un ancien directeur administratif sous ses ordres comparaîtra. Mais, dans un tout autre dossier, Carole Burillon était convoquée devant une juge, ce lundi 4 mai, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (RPC), aussi appelée « plaider coupable ». Et, selon les informations de Mediacités, elle a été condamnée pour prise illégale d’intérêts.

L’affaire remonte