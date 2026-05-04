Une élue Grand Cœur lyonnais condamnée pour prise illégale d’intérêts

Au terme d’une procédure « plaider coupable », la conseillère métropolitaine Carole Burillon a reconnu avoir avantagé la société de son mari dans le cadre de ses fonctions de cheffe de service aux Hospices civils de Lyon. Une affaire qui aurait fait perdre près de 500 000 euros à l'hôpital public, mise en lumière par Mediacités en 2022.

La conseillère métropolitaine Carole Burillon. Photo : Métropole de Lyon.

Le nom de Carole Burillon, conseillère métropolitaine réélue en mars dernier sous la bannière « Grand Cœur lyonnais » de Véronique Sarselli et Jean‐Michel Aulas, résonnera‐t‐il à plusieurs reprises, cette semaine, au palais de justice de Lyon ? Ce mardi 5 mai, s’ouvrira le procès  d’une vaste affaire de corruption concernant la faculté de médecine Lyon Sud, dont l’élue a été la doyenne, et lors duquel un ancien directeur administratif sous ses ordres comparaîtra. Mais, dans un tout autre dossier, Carole Burillon était convoquée devant une juge, ce lundi 4 mai, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (RPC), aussi appelée « plaider coupable ». Et, selon les informations de Mediacités, elle a été condamnée pour prise illégale d’intérêts.

L’affaire remonte

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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