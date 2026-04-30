Ce que l’on peut dire des contrôles de l’enseignement privé dans l’académie de Lille malgré les silences du rectorat

Depuis plusieurs mois, Mediacités cherche à obtenir les 51 rapports d’inspection réalisées en 2025 dans les établissements privés sous contrat suite à l’affaire Bétharram. Mais bien que ces documents soient publics, le rectorat de Lille ne nous en a transmis qu’un seul… et refuse toujours de nous faire parvenir un inventaire des établissements contrôlés.

Photos : Ensemble scolaire La Salle, Coudekerque-Branche et Marcq Institution. Montage : Mediacités

Au cours de l’année 2025, le rectorat de Lille a inspecté 51 écoles, collèges et lycées privés sous contrat. Dans le détail, 37 de ces contrôles ont été effectués uniquement sur pièces (étude du projet d’établissement et du règlement intérieur, analyse des emplois du temps…) quand 14 autres ont nécessité une visite sur place d’une équipe d’inspecteurs.

Quels sont les établissements concernés ? Impossible malheureusement de le dire, car contrairement à 17 autres académies dont celles de Nantes et de Lyon, le rectorat de Lille refuse toujours de nous transmettre l’inventaire demandé… depuis le mois d’août 2025.

Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre d’un plan, inédit au niveau national, initié en réaction au scandale Notre‐Dame de Bétharram, du nom de cet établissement du Béarn où s’est déroulé, depuis les années 1950, un des plus grands scandales de pédocriminalité de l’histoire de l’éducation française, sans susciter de réaction des pouvoirs publics.

« Il faut absolument tout faire pour que de telles violences ne puissent plus se produire », avait alors exhorté l’éphémère ministre de l’Education nationale Elisabeth …

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Matthieu Slisse

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