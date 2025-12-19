Albi : le procès des identitaires reporté après les municipales

Neuf militants d'extrême-droite, proches de Patria Albigès, devaient être jugés, ce 18 septembre, pour l'agression de plusieurs personnes dans un bar d'Albi en début d'année. Le procès a été reporté à avril prochain pour déjouer une tentative d'annulation de l'affaire par la défense. Un report qui arrange les affaires du candidat RN à Albi.

La salle du chapitre au tribunal d’Albi était pleine à craquer. Jeudi 18 décembre devait se tenir le procès très attendu de plusieurs militants d’extrême droite affiliés au groupuscule identitaire Patria Albigès.

Neuf hommes, âgés pour la plupart d’une vingtaine d’années, étaient accusés d’avoir participé à une expédition punitive contre les clients d’un bar de la préfecture du Tarn, le 25 avril 2025. Cagoulés, armés de matraques télescopiques et de bombes lacrymogènes, une vingtaine d’agresseurs avait tenté de s’en prendre à R., un jeune homme connu pour son engagement à gauche et déjà victime d’une agression de Patria Albigès deux ans plus tôt. Plusieurs clients du bar avaient été blessés en cherchant à s’interposer.

Parmi les prévenus, deux d’entre eux, membres de Patria Albigès, avaient déjà été condamnés, l’un pour la précédente agression de R., et l’autre pour provocation publique à la haine. Un troisième était, aux élections municipales de 2020, sur la liste RN menée par Frédéric Cabrolier, ancien d …