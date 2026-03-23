Comment le RN a multiplié par sept ses maires dans le Bassin minier

Le Rassemblement national va gérer quatorze villes dans le Pas-de-Calais contre seulement deux en 2020. Une progression fulgurante qui s’explique autant par les faiblesses des municipalités PS ou PC sortantes, que par le rôle stratégique joué par les villes RN pionnières d’Hénin-Beaumont et de Bruay-la-Buissière.

Le Rassemblement national va gérer 14 villes dans Nord-Pas-de Calais, toutes situées dans le Bassin minier.

La croissance est spectaculaire. Après Hénin‐Beaumont, conquise en 2014, et Bruay‐les‐Buissières, subjuguée en 2020, le RN a remporté d’un coup douze mairies supplémentaires dans le Bassin minier lors des élections municipales de mars 2026. Cinq au premier tour et sept au second.

De cette véritable razzia émerge une perle, Liévin, forte de 30 000 habitants, ce qui la classe cinquième ville la plus peuplée du Pas‐de‐Calais. Elle détrône ainsi la pionnière des villes RN, Hénin‐Beaumont et ses quelque 25 700 habitants, ainsi que Bruay‐la‐Buissière (21 700 habitants). De quoi faire oublier l’échec de la prise de la ville voisine de Lens qui figurait en bonne place parmi les objectifs affichés par le Rassemblement national.

Les autres communes tombées cette année dans le giron du parti de Marine Le Pen sont de taille beaucoup plus modestes. On compte trois petites villes de 10 à 12 000 habitants : Harnes, Oignies et Lillers ; six gros bourgs de 5 à 8000 résidents : Houdain, Marles‐Les‐Mines, Loison‐sous‐Lens, Courcelles‐les‐Lens, Billy‐Montigny et Grenay ; et deux village d’environ 3000 âmes : Drocourt et Pont‐à‐Vendin. Au final, la population du Bassin minier passée sous gestion municipale RN s’élève désormais à 156 000 personnes.
Usure du pouvoir et problèmes de succession
Toutes ces communes ont pour point commun « d’avoir été gagnées sur le PC ou le …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Yves Adaken

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