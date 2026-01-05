Vague de froid dans plusieurs écoles du nord toulousain

Des dizaines d'écoliers du nord toulousain n'ont pas pu faire leur rentrée comme prévu ce lundi. En cause, l'absence de chauffage dans les classes, où régnait un froid glacial.

Erreur humaine ou avarie ? Les écoles Jean Zay, Lalande, Pierre et Marie Curie et Grand Selve étaient plongées dans le froid ce lundi 5 janvier, lors de la rentrée des vacances d’hiver.

Alors que la température extérieure avoisinait les ‑5°C, le thermomètre affichait seulement 7 degrés dans les huit salles de classe de la maternelle Jean Zay, une heure avant l’arrivée des élèves. L’école a dû fermer, l’équipe ayant décidé d’exercer son droit de retrait. Avant l’ouverture de l’établissement, les parents ont reçu un message leur spécifiant que « les conditions ne permettent absolument pas d’accueillir les élèves dans des conditions compatibles avec leur santé et leur sécurité (…) L’école sera donc fermée aujourd’hui a minima ».

À l’élémentaire du même groupe, situé dans le quartier Borderouge, les élèves devaient toujours supporter 10°C en début d’après‐midi. Une température glaciale les obligeant à travailler en manteau. « Les enseignants s’adapteront au mieux pour assurer les cours dans les meilleures conditions possibles », pouvait‐on lire dans le courriel adressé aux parents le lundi matin. Une situation « intenable tant pour les enfants que pour les personnels », alerte l’association des parents d’élèves (APE). « En plein pic épidémique de grippe, beaucoup de parents sont inquiets pour la santé de leurs enfants ».

Toujours dans le nord toulousain, l’école maternelle Pierre et Marie Curie a, elle aussi, été concernée, dans le quartier Négreneys. Malgré la remise en route du chauffage dans la matinée, il faisait toujours, à 13 h, « entre 8 et 14 selon les pièces. Cela va prendre la journée et la nuit prochaine pour atteindre une …