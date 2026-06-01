Djillali Lahiani, l’élu municipal toulousain qui s’affranchit des règles d’urbanisme

Les règles qui s’imposent aux travaux des habitations des Toulousains sont‐elles à géométrie variable ? Un épisode passé inaperçu il y a un peu plus d’un an autorise à se poser la question.

À l’été 2025, Djillali Lahiani, alors adjoint en charge des cultures urbaines*, décide de construire un mur de clôture le long de sa maison, à Lardenne, un quartier cossu de l’ouest de la commune. Objectif : empêcher les moutons qui paissent dans son jardin d’aller voir si l’herbe est plus verte chez le voisin.

Un riverain aurait alors alerté le maire de quartier, Christophe Alves, lui indiquant que le mur avait été bâti sans autorisation d’urbanisme et qu’il ne respectait pas les règles applicables aux clôtures sur le secteur.

Une déclaration préalable… déposée après les travaux

Comme Mediacités a pu le vérifier, la clôture a bien été édifiée avant qu’une déclaration préalable n’ait été déposée. Des captures d’écran faites depuis Google Maps en date de juillet 2025 montrent un haut mur en parpaing. Un an plus tôt, c’est un vieux grillage bas et bâché qui séparait l’enclos de la route.

Or, Mediacités a obtenu, non sans difficultés (voir en coulisses), la déclaration préalable de travaux. Déposée au nom de Saleha Daho Lahiani, a priori la sœur de l’élu, elle est datée du 21 août 2025, soit bien après la réalisation des travaux …