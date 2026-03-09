Municipales 2026 : Le collectif Démocratisons la politique dévoile un pari‐score pour noter les listes

Le collectif Démocratisons la politique a mis au point l'équivalent d'un nutri-score pour mesurer la représentativité sociale des listes se présentant aux élections municipales.

On connait tous le nutri‐score, qui permet de visualiser rapidement la valeur nutritionnelle d’un produit alimentaire. Voilà maintenant le pari‐score qui permet d’identifier le niveau de parité sociale d’une liste de candidats à une élection.

À l’initiative de ce nouvel outil, le collectif Démocratisons la politique s’est basé sur les professions des candidat·es (telles que déclarées en préfecture) pour les catégoriser en classes sociales en les pondérant selon la position de chaque candidat sur la liste. Une tâche pas toujours facile tant les informations sur les colistiers peuvent être difficiles à trouver. Ainsi, à Toulouse, le site du candidat sortant ne précise pas les professions des colistiers. L’analyse de sa liste a donc nécessité un travail de recherche méticuleux.

Actuellement, la carte mise en ligne n’affiche qu’une douzaine de listes estampillées de A à F, à Nantes, Lille, Toulouse, Paris et Marseille. Elle devrait s’étoffer dans les prochains jours et en compter une cinquantaine d’ici au premier tour.

Le collectif Démocratiser la Politique a également passé les listes élues en 2020 à la moulinette. « On retrouve une tendance nette de répartition des scores qui oppose les

ruralités et les centres urbains, observe le collectif. Ce résultat vient confirmer l’analyse du rapport …