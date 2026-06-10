Le tribunal d’Auch sous la moyenne européenne en nombre de magistrats

Avec moins de huit magistrats pour 100 000 habitants, le Gers présente un ratio parmi les plus faibles d'Europe. Un constat qui devrait imposer un peu de retenue à de nombreux commentateurs de l'affaire Lyhanna.

Insultée et menacée de mort sur les réseaux poisseux, la procureure d’Auch, Clémence Meyer, est en première ligne depuis le décès de Lyhanna, une enfant de onze ans retrouvée morte, jeudi 4 juin, dans le Gers.

Alors que le principal suspect faisait l’objet de plusieurs plaintes pour viol, Gérald Damanin, le ministre de la Justice, a dénoncé un « dysfonctionnement absolument terrifiant » de la justice, et estimé qu” il n’y a « pas besoin de nouveaux moyens ou de nouvelles lois » dans le cas de l’affaire Lyhanna.

Quelques jours plus tôt, c’est le président de la République Emmanuel Macron qui lançait l’hallali sur la magistrature, en ne voulant « « entendre aucun argument de moyens » dans cette affaire. « C’est une question de réponse, de fermeté et d’organisation », a‑t‐il estimé, avant de demander que …