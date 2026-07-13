Sénatoriales en Haute‐Garonne : mécontent des propositions du PS, le PCF cherche de nouveaux alliés

À un peu plus de deux mois des élections sénatoriales, la gauche poursuit sa délétère désagrégation en Haute-Garonne. Le PCF a rejeté la proposition d’accord du parti socialiste et cherche désormais d’autres alliances, notamment du côté des Écologistes.

C’est un petit séisme qui vient de secouer la campagne des élections sénatoriales en Haute‐Garonne. Jeudi 9 juillet, le PCF31 a rendu public son rejet de la proposition d’accord formulée par les socialistes. « La direction du PCF31 estime que les propositions du Parti socialiste ne traduisent pas une réelle volonté de construire une liste d’union de la gauche dans le respect de ses composantes », annonce le PCF 31 dans un communiqué daté du 9 juillet.

Voilà pour la version officielle. Mediacités a pu consulter le courrier adressé la veille à Thierry Suaud, chef de file du PS pour les sénatoriales, et à François Briançon, premier secrétaire fédéral du PS en Haute‐Garonne. Le PCF y refuse la place la cinquième place proposée par le PS, jugée insuffisante, car ingagnable. Il conteste aussi la stratégie électorale de son partenaire historique, dont les « calculs stratégiques » du PS visant à obtenir trois élus, risqueraient au contraire de « mettre en péril » l’élection d’un deuxième sénateur ou d’une deuxième sénatrice de gauche.

https://www.mediacites.fr/breve/toulouse/2026/05/25/le-ps-la-droite-et-le-centre-annoncent-leurs-candidats-pour-les-senatoriales-en-haute-garonne/

Les communistes regrettent également l’absence, selon eux, de véritables négociations sur le fond. S’ils reconnaissent avoir reçu des « éléments de programme » sur lesquels une discussion aurait été possible, ils reprochent aux socialistes de ne pas avoir « réellement travaillé un accord » sur la base d’un contenu …