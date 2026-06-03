Sénatoriales en Haute‐Garonne : crispations autour de la possible alliance PS‐PRG

« Le parti socialiste 31 est‐il encore socialiste ? », C’est la question provocatrice posée par les auteurs d’un tract diffusé numériquement en Haute‐Garonne. Objet du courroux : les tractations entre le PS et le Parti radical de gauche, qui pourrait obtenir la deuxième place de la liste conduite par le PS lors des sénatoriales.

Sans la nommer, les auteurs du tract affichent leur hostilité pour Magali Gasto‐Oustric, une élue PRG qui préside la Communauté de communes cœur coteaux Comminges (5C) et qui pourrait occuper la place attribuée au PRG, selon L’Opinion. Ils lui reprochent de ne pas avoir soutenu la liste de gauche lors des municipales à Saint‐Gaudens, de faire partie de la « majorité divers droite » dans cette commune et d’avoir plombé les finances de la 5 C.

À l’origine du tract, Christian Villani, un Saint‐Gaudinois de 74 ans qui commente l’actualité politique sur sa page Facebook suivie par plus de 6 000 personnes. Affilié à aucun parti, il se situe lui‐même au centre de l’échiquier politique, tout en affirmant apprécier Carole Delga. Cela ne l’empêche pas de critiquer une manœuvre qu’il attribue à l’incontournable socialiste commingeoise.

« Je ne comprends pas sa démarche. Peut‐être a‑t‐elle pensé que Magali Gasto‐Oustric avait de l …