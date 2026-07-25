Pourquoi ça sent la fumée à Toulouse ?

Les vents d'ouest ont poussé jusqu'à Toulouse les fumées des incendies de Gironde et d'Espagne. Une prise de conscience olfactive d'un drame climatique qui a déjà forcé l'évacuation de 110 000 personnes en France.

C’est une odeur âcre au réveil qui fait prendre conscience des drames se jouant à plusieurs centaines de kilomètres. Ce samedi 25 juillet, au matin, il y a de la fumée dans l’air de Toulouse. Serait‐ce l’hectare de végétation brulé du côté de Plaisance‐du‐Touch que l’on sentirait dans la ville Rose ?

Un petit tour sur les vues satellitaires permet de se rendre que ce sont plutôt les feux de Gironde et d’Espagne qui envoient leurs fumées jusqu’à nous. D’abord poussé vers l’océan, le panache girondin fait demi‐tour vers l’est à mesure qu’il s’élève dans le ciel. De retour sur la côte, il est rejoint par celui des incendies qui font rage au nord de Madrid, à 280 km de là. Les fumées remontent ensuite la vallée de la Garonne.

Onze forêts de Bouconne parties en fumée

En Gironde, les incendies ont consumé ce samedi matin 22 000 hectares …