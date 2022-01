Bouch, l'ex-président du Chosen Few MC, club de moto bien connu de la métropole lilloise, n’est pas près d'oublier le 14 juin 2015. Ce jour-là, des hommes cagoulés entrent chez lui, les armes en avant. Vingt-quatre membres de l’association qu’il préside, considérée comme un groupe de moto criminalisé (GMC) par les autorités, sont ensuite interpellés.

La pêche est fructueuse. Miraculeuse même. Au cours de cette journée épique, les gendarmes saisissent vingt-sept armes de poing, des milliers de munitions, plusieurs kilos de stupéfiants, 48 000 euros en liquide ainsi que des reliques nazies. Toutes propriétés des motards lillois. Le Chosen Few MC (CFMC) « est une organisation très structurée qui fonctionne par l’intimidation et la terreur », fanfaronne l’ancien procureur de Lille, le très rigide Frédéric Fèvre, sur les antennes locales. Les policiers pensent alors être en mesure de prouver que les motards trempent dans un tas de coups louches. Au choix : trafics de stupéfiants, d’armes, racket ou extorsion.

Six ans plus tard, l’affaire s'est totalement dégonflée. Le 5 octobre 2021, devant le tribunal correctionnel de Lille, aucune peine de prison ferme n’a été prononcée. Que du sursis. Les moins bien lotis des poursuivis sont repartis avec de maigres amendes.

« Si on fait des choses pour le club, on grimpe plus vite »

Tout commence en 2013 par un renseignement anonyme qui arrive sur le bureau de la section de recherche du Nord - Pas de Calais. Le Chosen Few MC, un groupe de motards dont le QG, une péniche, mouille dans le quartier des Bois-Blancs à Lille, se livrerait à différentes activités illicites.

L’info est alléchante. Les fonctionnaires se mettent à l'œuvre. Ils découvrent un groupe imprégné d'une sous-culture dense. Tous les membres portent fièrement le blason du groupe - un drapeau confédéré, référence aux États sudistes de la guerre de Sécession américaine, et une tête de mort - sur leur cut, leur blouson en cuir. Dans les groupes de motos, les nouvelles recrues s’appellent des hangaround ou des prospect. Il peut se passer des années avant qu’ils ne deviennent des membres à part entière. « Si on accepte de faire des choses pour le club, on grimpe plus vite », raconte Olivier D., ancien Chosen, qui a porté plainte en 2013 contre ses ex-camarades.

Interrogé par les gendarmes, le jeune homme dit avoir été menacé après avoir quitté la bande. Ses copains motards lui auraient ordonné de se mettre à la culture de cannabis pour le compte de l’organisation, ce qu’il aurait refusé. À la péniche, il assure avoir vu certains d’entre eux conditionner de la cocaïne, et entendu des discussions évoquant des go fast (transport de drogue par automobiles roulant à très vive allure), ou des échanges de munitions contre des drogues. Ces dires sont confirmés par son frère, qui soutient avoir dû crocheter deux appartements pour le compte de l’organisation : « Quand on est dans le club, on fait ce qu'on nous dit et on se tait. » Le 15 mai 2014, une information judiciaire est ouverte.

Au téléphone, ils évoquent trafics et coups fourrés

Dans la foulée, les gendarmes surveillent les allées et venues de certains membres du groupe et surtout, ils « branchent » à tout va. Les écoutes sont foisonnantes. Au téléphone, ou à la péniche, les affidés évoquent trafics et coups fourrés en pagaille.

L’un des motards les plus chevronnés, Grégory V., par exemple, se vante de pouvoir acheter des armes de guerre : bazooka ou pistolets mitrailleurs. « Il ne s'agissait que d'esbrouffe », déclare-t-il plus tard aux policiers et aux juges. Une ligne de défense commune à presque tous les mis en examen, sur la plupart des faits qui leur sont reprochés.

La déception affleure chez les fonctionnaires. Les motards « finissaient par parler du business souvent alcoolisés, écrivent-ils dans un procès-verbal que Mediacités a pu consulter. Il n'était pas rare que les discussions des membres ne débouchent sur rien de concret ». Le CFMC est un « groupe en perte de vitesse », « mis sous pression par des bikers (motards) sympathisants des Hells Angels français et belges », analyse à l'époque un policier, bon connaisseur du sujet.

800 g de drogue retrouvés dans un jardin

Pourtant les perquisitions réalisées à l’été 2015 montrent un tout autre visage que celui de bikers sur le déclin. Rien qu’à Calais, l’une des antennes du groupe dans la région, les gendarmes tombent sur deux armes à feu, des centaines de munitions, un sabre, une hache floquée du logo du groupe, et trouvent encore plus de 13 000 euros en liquide, 120 grammes d’amphétamines, répartis en 11 petits sachets, et une balance.

En creusant dans le jardin de Grégory V., les pandores déterrent un bocal rempli de 800 grammes de speed, une drogue de synthèse. La marchandise a été achetée uniquement pour dépanner des camarades qui consomment, assure-t-il. Décédé en 2020, l’homme ne sera donc pas condamné par le tribunal.

« Dans cette histoire il y a aussi beaucoup de mythomanes. »

Chez deux autres, c’est une installation artisanale pour faire pousser du cannabis, plusieurs centaines de grammes d’herbe, des plants, ainsi que deux balances de précision qui sont découverts. Un trafic ponctuel et uniquement réalisé à des fins personnelles, opposent les deux prévenus. Quid alors des 10 000 euros en liquide mis au jour chez l’un d’eux ? Un prêt de sa compagne pour s’acheter une moto. L’intéréssée confirme.

À propos des objets nazis exposés chez lui, Philippe J., l’un des vétérans de la bande, invoque une passion pour l’histoire… Quant aux nombreuses armes saisies, ce ne sont que des objets de collection, répliquent les mis en cause.

Les gendarmes sont démunis : rien dans leur dossier ne permet d’invalider ces versions des faits. Bien peu d’actes d’enquête nouveaux sont réalisés à la suite de cette première perquisition. « Le dossier aurait pu aboutir sur quelque chose mais cette enquête ressemble plus à du bricolage qu’à autre chose, soutient Emmanuel Riglaire, avocat de l’un des motards, pour lequel il a obtenu la relaxe. Dans cette histoire il y a aussi beaucoup de mythomanes. »

Un dossier bien vite bouclé

L’enquête s’enlise alors jusqu’au jugement de l'automne dernier, plutôt clément. Le président du tribunal, Ludovic Duprey, l’explique par « l’ancienneté des faits et la relativisation de leur gravité, avec une procédure dont la durée et les proportions sont sans commune mesure avec le résultat final ». Un avis partagé par l’avocat d’un des prévenus. Ce dernier soutient que l’indulgence du tribunal tient aussi aux profils des motards et à leur comportement « exemplaire » depuis 2015. Interrogé par Mediacités sur la durée de l’enquête et la conduite des investigations, le parquet de Lille s’est refusé à tout commentaire.

Une ombre pèse pourtant sur le dossier : celle de Claude Hermant. L’ancien indic de la gendarmerie, des douanes et de la police judiciaire de Lille, poursuivi pour trafic d'armes, a en effet été arrêté six mois avant la chute des motards. C’est par cet ancien militant d’extrême-droite qu’ont transité les armes du terroriste Amedy Coulibaly, auteur de l’attentat de l’Hyper Cacher à Paris. Beaucoup voient en lui le fameux indic dont les infos ont motivé l’ouverture de l’enquête « Chosen ».

Est-ce pour cette raison que l’affaire a été reléguée au second plan ? Maître Riglaire, lui, n'hésite pas à relier les deux dossiers. « En 2015, les gendarmes venaient de se faire humilier par Claude Hermant, rembobine-t-il. Ils se sont excités sur le dossier des Chosen Few avec des moyens incroyables. » Hermant, lui, a toujours nié être mêlé au dossier. Notamment devant le président Marc Trévidic, lors de son premier procès à Lille devant la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), en septembre 2017...