Étudiants de l’école de Marion Maréchal à la caserne : la justice confirme la sanction contre un pompier de Villeurbanne

Le tribunal administratif de Lyon vient de valider la décision infligée à l’ancien commandant de la caserne de pompiers de Villeurbanne-Cusset pour avoir accueilli, en 2024, une délégation de l’Issep, l’école de la députée européenne d’extrême droite, sans l’autorisation de ses chefs.

« Le principal adversaire dans le commandement, c’est son ego. » La formule est signée Xavier Eginard, ancien chef de la caserne de pompiers de Villeurbanne‐Cusset. Le soldat du feu partageait cette confidence, le 30 janvier 2025, dans une interview filmée par les étudiants de l’Institut de sciences sociales économiques et politiques (Issep), l’école privée de sciences politiques fondée à Lyon par Marion Maréchal (ex‐Maréchal‐Le Pen).

Ces images ont été tournées six mois après le départ à la retraite du lieutenant‐colonel du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), en marge de