De la circonspection. Voilà le sentiment éprouvé à l’issue de la signature, mardi 8 mars à la préfecture du Nord, d’une charte ayant pour objectif de lutter contre la sous-location agricole dans le département. Autour de la table, du beau monde : le préfet Georges-François Leclerc, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) Antoine Lebel, ainsi que des représentants de syndicats agricoles, notamment ceux des Jeunes Agriculteurs du Nord ainsi que celui de la FDSEA 59. Tous ou presque, stylo en main face aux crépitements des flashs, ont apposé leur signature sur un document présenté comme une première en France.

De quoi susciter l’intérêt de Mediacités, qui a documenté dans plusieurs articles [ici et là] ce fléau dans le monde agricole. D’autant que les mots de Georges-François Leclerc sont forts : les signataires entendent « s’attaquer » au problème. À la lecture de la charte, l’espoir retombe vite. S’il est salutaire que le sujet soit enfin publiquement évoqué, étant donné le tabou qui régnait jusque-là, le contenu du texte laisse en revanche perplexe quant à sa portée. L'intérêt premier du document est de redéfinir plus clairement le principe de sous-location, de manière à rompre avec la frontière ténue entre cette pratique illégale (article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime) et d’autres pratiques légales telles que l’échange cultural et l’assolement en commun.

Un guide plus qu'une charte à visée répressive

« Il faut avant tout la considérer comme un guide destiné aux agriculteurs, tient à souligner Antoine Lebel. Avec ce texte, les agriculteurs agissent désormais en toute connaissance de cause, ils sont prévenus. » Certes. Mais la pratique de la sous-location est plus perfide que cela. Profitant de la forte pression foncière qui règne dans le Nord, des agriculteurs n’hésitent pas à mettre à disposition, sans déclaration aucune et à l’insu de leur propriétaire, leurs parcelles au profit d’autres agriculteurs, lesquels peuvent ensuite exploiter ledit terrain en échange d’une rémunération souvent perçue en liquide et donc incontrôlable.

Cette pratique ancienne est scellée dans un secret absolu depuis des décennies. Les autorités ne parviennent pas à la juguler, hormis par voie de dénonciation. De ce fait, l’enjeu serait plutôt de multiplier les contrôles ou inspections afin de sanctionner les auteurs que de les avertir par le biais d’une belle charte. « On a décidé de procéder petit à petit, explique le préfet Georges-François Leclerc. Si cette charte n’a pas de visée répressive, elle peut toutefois être invoquée devant les tribunaux pour aider la justice à caractériser l’infraction. Avec l’espoir qu’elle revêt à terme un caractère jurisprudentiel. » Pas de quoi pour l’heure, espérer un véritable changement.