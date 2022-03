Le nom de Vitse, cette entreprise de travaux publics basée à Noordpeene en Flandre, ferait-il peur ? Le silence opposé par le tribunal judiciaire de Dunkerque à nos sollicitations pourrait le laisser penser. Poursuivant l'enquête engagée l'automne dernier , Mediacités a appris que la société, connue pour ses démêlés avec les administrations et avec ses voisins, devait comparaître devant la cour dunkerquoise le 6 avril prochain. Mais nos multiples demandes de précisions auprès du tribunal sont restées sans réponse ; même la communication du rôle (c'est-à-dire le programme des audiences) nous a été refusée... Nous avons cependant pu établir que Vitse est mise en cause par des services de l'État ; il est question notamment de non agrément de stockages et de non-respect du plan local d'urbanisme.

À Houplin-Ancoisne, près de Lille, Vitse-Devarem, autre fleuron de l’entreprise familiale Vitse, s'était fait remarquer l'an dernier pour avoir ajouté sans autorisation une dalle de béton de 3 900 m2 sur son site. Et cela dans une zone écologiquement sensible : les champs captants de l'eau potable de la métropole, pourtant sanctuarisés par le plan d'urbanisme intercommunal. Le 31 janvier dernier, le préfet du Nord a pris deux arrêtés d'apparence très sévère à l'encontre de Vitse-Devarem. L'un de ces textes intime à la société de « cesser définitivement » son activité « de broyage, concassage, criblage (...) mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ». Elle devrait aussi « supprimer les installations » correspondantes dans un délai de six mois.

Concasser mais moins fort

Les associations d'habitants d'Houplin-Ancoisne et de Santes, protestant contre les incessantes navettes des camions Vitse, étaient tout près de se réjouir. Mais le décryptage des arrêtés auprès des services préfectoraux se révèle bien éloigné de la première lecture. En 2015, lors d'une inspection d'un service de l'État, il est apparu que Vitse-Devarem dépassait la puissance autorisée de 200 KW pour l'ensemble de ses machines. Invité à remédier à cette situation, l'entrepreneur a laissé passer les années : son dernier dossier de régularisation a été déposé en septembre 2021 seulement. Les récents arrêtés préfectoraux répondent à cette demande et portent en particulier sur ce seuil des 200 KW. De plus, il faut lire les injonctions au conditionnel : si l’entreprise Vitse bride ses installations d'ici à l'été, elle pourra continuer à broyer et concasser...

Rien à voir avec la circulation des poids-lourds, donc, ni avec la fameuse dalle illicite. Sur ce dernier point, la préfecture rappelle qu'elle a transmis un procès-verbal d'infraction au procureur de la République et que c'est à la justice de donner suite. C'est sans doute le propriétaire du terrain concerné, l'établissement Ports de Lille (dépendant de la chambre de commerce et d'industrie), qui a pris la position la plus ferme. Deux constats d'huissiers lui ont révélé qu'une partie de la dalle se trouvait hors de la parcelle louée par Vitse ! Au vu de ce « débordement », Alain Lefebvre, directeur de Ports de Lille, a mis son locataire en demeure d'arrêter toute exploitation sur la plate-forme de béton. Il ira plus loin, ordonnant par exemple la démolition de la dalle, si la justice confirme qu'elle constitue une atteinte aux champs captants.