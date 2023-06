Gros couac à Ilévia : la justice annule les élections professionnelles

Depuis le 15 juin 2023, il n’y a plus de comité social et économique (CSE) à Ilévia, autrement dit d’instance représentative du personnel. Saisi à la fois par les syndicats SUD et CFE‐CGC, le tribunal judiciaire de Lille a purement et simplement annulé l’élection des 25 représentants du personnel de la société, en charge du réseau de transports lillois.

La CGT était arrivée en tête avec 50,03% des voix, devançant SUD avec 18,49%, et la CFDT avec 10,80% (La CFE‐CGC, présente uniquement dans les collèges cadres, y a récolté 22,80% des voix).

En défense, la direction de Keolis Lille (maison mère d’Ilévia) avait pourtant assuré qu’« aucun dysfonctionnement de nature à rejaillir sur la régularité du scrutin » n’était établi. Las, les magistrats ne l’ont pas entendu de cette oreille.

Les salariés privés de CSE

Conséquence immédiate : l’ensemble des activités sociales et culturelles directement gérées ou cofinancées par le CSE sont théoriquement à l’arrêt. « Concrètement, on a fermé les portes du CSE aujourd’hui », témoignait Patrick Landry, élu du syndicat SUD, le 20 juin.

Or, sans trésorière ou trésorier du CSE, impossible d’acheter les places de concert ou de cofinancer le recours à une agence de voyage. Sans CSE, impossible d’ouvrir le centre de vacances géré par le comité à Mieussy (Haute‐Savoie). « À quelques jours des vacances, c’est une nouvelle évidemment catastrophique », soupire Anthony Kowalczuk, secrétaire de la CFDT Ilévia.

De son côté la CGT, plutôt discrète sur la d …