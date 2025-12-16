Affaire Agius à Calais : le gendarme des HLM confirme les révélations de Mediacités

La compagne et la belle fille de l’ex-maire adjoint de Calais ont bien acheté irrégulièrement des appartements à l’office HLM de l’agglomération alors qu’Emmanuel Agius en était le président. C’est ce qui ressort du rapport de l’agence nationale de contrôle du logement social qui dénonce de multiples autres dérives de gestion au-delà de ce cas particulier.

TOH-appartement front de mer
L'immeuble où la compagne d'Emmanuel Agius et, avant elle, sa fille ont acquis un logement social de TOH. Photo MR pour Mediacités.

Il suffisait de tirer un fil pour voir se dérouler toute une pelote d’irrégularités commises au sein de Terre d’Opale Habitat (TOH), l’office HLM de l’agglomération de Calais. Et c’est Mediacités et l’agence Aletheia Press qui ont commencé à le faire en révélant, au début 2024, comment la compagne du président de l’organisme, Emmanuel Agius, par ailleurs maire‐adjoint de Calais, et la fille de celle‐ci avaient acheté un appartement à TOH dans des conditions tout à fait irrégulières.

Suite à ces révélations, la maire de Calais, Natacha Bouchart, avait exigé que son bras droit démissionne de toutes ses fonctions. Il faut dire qu’en tant que président de l’office HLM, Emmanuel Agius s’était aussi fait attribuer illégalement une voiture haut de gamme pour son usage personnel, une BMW série 2, comme l’avait précédemment révélé l’agence Aletheia ! La maire avait par …

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Yves Adaken

