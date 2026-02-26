Municipales 2026 – Logement : réguler ou libérer ?

[RADAR 2026] En partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction de Mediacités vous propose une série de vidéos pour tout comprendre aux enjeux des élections municipales. Dans ce douzième épisode : la question du logement. Quelles propositions pour juguler la crise et pour les 4,2 millions de personnes mal logées en France ?

4,2 millions de personnes mal logées en France. 3,5 millions qui ont froid chez elles en hiver. 18% de logements vides sur le territoire. Des loyers de plus en plus cher et le nombre de demandes de logement social en forte hausse… La question du logement est incontestablement l’un des enjeux majeurs des élections des 15 et 22 mars prochain. Et c’est l’objet de ce douzième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

