Averroès : La démonstration bancale de la préfecture pour s’opposer à l’ouverture d’une école primaire musulmane à Lille

« Vecteur d’influence frériste dans le département », déclinaison de « la stratégie des frères musulmans », diffusion d’une « idéologie fondamentaliste et rétrograde »… Selon le préfet du Nord Bertrand Gaume, et ainsi que l’a déjà révélé Mediacités, les raisons ne manquent pas pour s’opposer à l’ouverture d’une école primaire au sein du groupe scolaire musulman Averroès.

L’établissement, dont le lycée a obtenu le rétablissement de son contrat avec l’Etat (un appel est en cours), fait quant à lui valoir les très nombreuses inspections pédagogiques menées [lire l’encadré ci‐dessous], lesquelles n’ont jamais permis de relever de manquements graves.

Saisie en référé par l’association Averroès afin d’annuler la décision préfectorale l’empêchant d’ouvrir une classe de CP à la rentrée prochaine, la justice l’a néanmoins déboutée. Selon le tribunal administratif de Lille, il n’y a pas urgence à statuer. L’étude des justifications de la préfecture est donc renvoyée à un jugement ultérieur. Aucune date n’a encore été avancée. Mediacités s’est néanmoins déjà penché sur l’argumentaire de l’Etat. Où les insinuations sont préférées aux faits.

Logique de soupçon

Parmi ces quatorze inspections, la préfecture ne fait référence …