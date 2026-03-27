Averroès : La démonstration bancale de la préfecture pour s’opposer à l’ouverture d’une école primaire musulmane à Lille

Le projet d’ouverture d’une classe de CP au sein du groupe scolaire musulman Averroès de Lille-Sud, est bloqué par la préfecture du Nord. Alors que la justice administrative vient de rejeter le recours formulé par l’association gestionnaire, Mediacités s’est plongé dans les justifications de l'État, fondées sur des soupçons plus que sur des faits.

La préfecture s'oppose à l'ouverture d'une école primaire au sein du groupe scolaire musulman Averroès à Lille. De droite à gauche, Makhlouf Mamèche, président de la fédération nationale de l'enseignement musulman ; Paul Jablonski et Sefen Guez Guez, avocat de l'association Averroès ; Eric Dufour, directeur du groupe scolaire Averroès. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

« Vecteur d’influence frériste dans le département », déclinaison de « la stratégie des frères musulmans », diffusion d’une « idéologie fondamentaliste et rétrograde »… Selon le préfet du Nord Bertrand Gaume, et ainsi que l’a déjà révélé Mediacités, les raisons ne manquent pas pour s’opposer à l’ouverture d’une école primaire au sein du groupe scolaire musulman Averroès.

L’établissement, dont le lycée a obtenu le rétablissement de son contrat avec l’Etat (un appel est en cours), fait quant à lui valoir les très nombreuses inspections pédagogiques menées [lire l’encadré ci‐dessous], lesquelles n’ont jamais permis de relever de manquements graves.

Saisie en référé par l’association Averroès afin d’annuler la décision préfectorale l’empêchant d’ouvrir une classe de CP à la rentrée prochaine, la justice l’a néanmoins déboutée. Selon le tribunal administratif de Lille, il n’y a pas urgence à statuer. L’étude des justifications de la préfecture est donc renvoyée à un jugement ultérieur. Aucune date n’a encore été avancée. Mediacités s’est néanmoins déjà penché sur l’argumentaire de l’Etat. Où les insinuations sont préférées aux faits.

Logique de soupçon
Parmi ces quatorze inspections, la préfecture ne fait référence …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Matthieu Slisse

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