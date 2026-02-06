Le préfet du Nord interdit l’ouverture d’une école primaire au groupe scolaire musulman Averroès

Dans un courrier que Mediacités s’est procuré, le représentant de l’Etat s’oppose à l’ouverture d’une classe de CP à la rentrée prochaine au sein de l’établissement privé musulman de Lille-Sud. En cause, des liens supposés avec « la mouvance frériste ».

2021-10-lycee-averroes-lille
Le groupe scolaire Averroès, à Lille, compte 750 élèves / Photo : Marion Rivet

Les préfets changent mais l’hostilité à l’égard du groupe scolaire musulman Averroès, elle, demeure. Etablissement le plus inspecté de France, obsession du président de Région Xavier Bertrand, et cas unique de contrat d’association résilié puis rétabli, le collège‐lycée confessionnel de Lille‐Sud ouvert en 2003 (2012 pour le collège) reste bloqué dans le viseur de l’Etat depuis plus d’une décennie.

Préfet des Hauts‐de‐France depuis février 2024, Bertrand Gaume reste manifestement sur la ligne de son prédécesseur Georges‐François Leclerc, désormais directeur de cabinet d’Emmanuel Macron. Selon un courrier adressé le 22 janvier 2026 à l’établissement, le représentant de l’État a en effet décidé d’interdire l’ouverture d’une classe de CP dans une annexe du groupe scolaire Averroès.

Alors que l’établissement a quitté les radars médiatiques dans l’attente d’un jugement en appel afin de savoir définitivement 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

Lycée Averroès : les dessous d’un acharnement d’État

29 articles
Lycée Averroès : les dessous d’un acharnement d’État

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?