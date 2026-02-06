Le préfet du Nord interdit l’ouverture d’une école primaire au groupe scolaire musulman Averroès

Les préfets changent mais l’hostilité à l’égard du groupe scolaire musulman Averroès, elle, demeure. Etablissement le plus inspecté de France, obsession du président de Région Xavier Bertrand, et cas unique de contrat d’association résilié puis rétabli, le collège‐lycée confessionnel de Lille‐Sud ouvert en 2003 (2012 pour le collège) reste bloqué dans le viseur de l’Etat depuis plus d’une décennie.

Préfet des Hauts‐de‐France depuis février 2024, Bertrand Gaume reste manifestement sur la ligne de son prédécesseur Georges‐François Leclerc, désormais directeur de cabinet d’Emmanuel Macron. Selon un courrier adressé le 22 janvier 2026 à l’établissement, le représentant de l’État a en effet décidé d’interdire l’ouverture d’une classe de CP dans une annexe du groupe scolaire Averroès.

Alors que l’établissement a quitté les radars médiatiques dans l’attente d’un jugement en appel afin de savoir définitivement