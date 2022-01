La situation est sous contrôle. Du moins, sur le plan épidémique. Mi-janvier, seuls trois résidents sur les plus de 500 lits ouverts du centre hospitalier gériatrique (CHG) du Mont d’Or, près de Lyon, avaient contracté le Covid-19. Un soulagement, alors que le personnel médical craignait un regain des contaminations après les fêtes. « Les trois vont bien, rassure Valérie Bertholle, référente Covid au sein de l’établissement. Elles étaient toutes vaccinées, comme la majorité des résidents. »

Grâce à une politique vaccinale « proactive » engagée en janvier 2021, l’hôpital d’Albigny-sur-Saône a réussi à maîtriser les dernières vagues du coronavirus. Le CHG revient de loin. Au début de la pandémie, l’établissement était devenu l’un des premiers et des plus dévastateurs clusters de la région lyonnaise. En mai 2020, le bilan s’élevait à 55 décès. À l’époque, Mediacités avait documenté dans une enquête le manque de masques et autres équipements de protection pour les soignants. Ceux-ci exprimaient un profond désarroi face au virus. « On nous a envoyé au front sans matériel, comme de la chair à canon », dénonçait alors une représentante syndicale.

Quand la pénurie de masques laisse la porte ouverte au virus.

Au nord de Lyon, un centre hospitalier gériatrique recense à ce jour 5 décès dus au Covid-19. Analyse d'un cas d'école ⬇https://t.co/sEpHbka2qz — Mediacités (@Mediacites) April 3, 2020

Près de deux ans après le début de la crise sanitaire, nous avons voulu savoir comment avait évolué la situation sur place. Preuve que l’hôpital va mieux ? Sa nouvelle directrice Annick Amiel-Grignard nous accueille à bras ouverts quand, au printemps 2020, son prédécesseur, Charles Dadon, n’avait consenti à répondre à nos questions que par un communiqué [lire l’encadré « En coulisses »]. « L’ancien directeur n’avait pas pris la mesure de ce que représente la gestion d’un hôpital aussi important que celui-ci », tacle Maryline Saint-Cyr, présidente du conseil de surveillance du CHG. Élue à ce poste en décembre 2020, elle dit avoir trouvé un établissement « marqué » par une gouvernance compliquée.

Un quart du personnel sur le départ chaque année

L’équipe dirigeante arrivée en mars 2021 cherche à tourner la page. Elle s’appuie pour cela sur les nouveaux arguments du deuxième centre hospitalier gériatrique de la métropole de Lyon (610 lits, en théorie, dont 352 en Ehpad). Depuis septembre dernier, les lieux accueillent un centre de vaccination destiné aux habitants du Val de Saône. Une unité de soins nommée « UCC » (unité cognito comportementale) a également ouvert en octobre 2021. Elle compte 13 lits et permet de prendre en charge les patients souffrant d’Alzheimer. Enfin, à partir de fin janvier, le CHG comprendra un service « post hospitalisation » pour les soins de suite et les réadaptations, avec la création de cinq nouveaux lits à l’hôpital de jour. « C’est une nouveauté sur le territoire », se félicite Annick Amiel-Grignard.

Pour la directrice, renforcer l’attractivité de son hôpital poursuit un double objectif : répondre aux besoins de la population et attirer du personnel soignant. L’établissement d’Albigny, loin d’être une exception, manque de bras. Mais la pénurie d’infirmiers ou d’aides-soignants y prend un tour préoccupant. Lors de nos entretiens, personne ne s’est risqué à nous dire combien d’agents avaient quitté le navire depuis le début de la crise du Covid-19. Tous préfèrent attendre la publication du bilan social 2021. Une chose est certaine : l’effectif théorique des 700 salariés est loin d’être au complet. À tel point que l’établissement a dû revoir son offre et « fermer » une centaine de lits, comme l’admet la direction du CHG (le nombre de lits tourne donc autour de 510). Sur cette centaine, 80 auraient été « suspendus » depuis le printemps 2020, d’après la CGT, premier syndicat de l’hôpital à égalité avec la CFDT.

Le problème du manque de soignants ne date pas du Covid-19 : avant la crise sanitaire, un employé sur quatre quittait déjà le CHG chaque année. Un taux sensiblement stable en 2021, à 26%, toujours selon les chiffres de la CGT. Autrement dit, « en quatre ans, tout le personnel est remplacé », s’attriste Valérie Raymond, secrétaire du syndicat au centre hospitalier.

Satisfaite par le changement de direction, la représentante de la CGT ne souhaite pas noircir le tableau mais elle s’inquiète des difficultés de recrutement, notamment en Ehpad. Le CHG en compte trois, à cheval entre Albigny et Chasselay. « La gériatrie ne plaît pas à tout le monde, commente une aide-soignante. La nudité des résidents lors des toilettes, la peur de faire un transfert et de voir ses parents à travers les patients… Des agents ont du mal avec les personnes âgées. » Résultat, l’hôpital gériatrique perd ses troupes au profit d’autres secteurs de la santé, comme les services de réanimation, eux aussi confrontés à un manque chronique de personnel et qui accueillent volontiers ces effectifs formés.

Plusieurs infirmières et aides-soignantes interrogées par Mediacités évoquent aussi la concurrence des centres de vaccination qui se sont démultipliées. Ces derniers créent un « appel d’air » en proposant des postes bien payés et moins complexes. A salaire égal, des infirmières libérales préféreront travailler pour un centre de vaccination qu’en gériatrie, selon plusieurs témoignages. C’est du moins ce qui s’est passé au CHG. Conséquence, l’hôpital d’Albigny embauche désormais des aides-soignantes « faisant fonction », sans diplôme. Elles peuvent ensuite passer par une formation en interne. « C’est par ailleurs du personnel moins bien payé », commente Valérie Raymond.

« Elle est partie. Elle ne voulait pas risquer son diplôme »

Aides-soignants, agents de services hospitaliers (ASH)… Les manques se font sentir sur tous les postes. Mais le CHG se confronte surtout à la difficulté de recruter des infirmières, un métier qui suppose trois ans de formation. Pendant un temps, l’établissement a travaillé avec des libérales. Succès mitigé. « L’une d’entre elle m’a dit qu’elle avait trop peur de faire une erreur pour rester, soupire une infirmière en Ehpad. Elle est partie. Elle ne voulait pas risquer son diplôme. »

S’ajoute la concurrence du secteur privé, qui parfois « rachète » les années d’études des professionnelles, ou la vaccination obligatoire pour les soignants, qui a rebuté certaines. Celles en poste travaillent alors toujours plus longtemps : les journées de huit heures deviennent des journées de douze heures. « Et on est rappelé sur nos congés, sinon, il n’y a personne », déplore une soignante de l’antenne du Val d’Or, à Chasselay. Des « retours » volontaires, précise la direction. De l’avis général, ce « volontariat » manifeste avant tout une conscience professionnelle : assurer la continuité des soins, au prix d’une fatigue qui s’accumule.

« Je n’ai pas pris de vacances depuis six mois, j’ai travaillé pour Noël, pour le Nouvel an… Il va falloir faire une pause », souffle une infirmière qui travaille sur le site d’Albigny. Son service tourne avec trois infirmières au lieu de quatre depuis juin. Huit mois ! Elle décrit un cercle vicieux : les soignants travaillent plus pour compenser l’absence de collègues, puis finissent en arrêt maladie, exsangues. Au final, certains patients en paient les conséquences. Des aides-soignantes témoignent de toilettes écourtées ou d’un ménage qui laisse parfois à désirer faute d’ASH. « Les problèmes sont bien là, reconnaît Annick Amiel-Grignard. Mais nous avons mis des dispositifs en place pour tenir jusqu’à ce que la situation redevienne plus favorable en termes de recrutement. »

Futur hôpital de proximité ?

De fait, depuis la fin de l’année 2021, la présence des médecins dans les Ehpad a été renforcée. Une fois par semaine, une réunion pluridisciplinaire fait remonter les difficultés des différents corps soignants et un cadre de santé a été affecté à la gestion du temps de travail. Autre perspective, le centre a répondu à un appel d’offres du ministère de la Santé, pour devenir hôpital de proximité. Cette labellisation espérée pour février effacerait du fronton de l’hôpital le terme « gériatrie ». « Nous pourrions proposer de nouveaux services comme de la gynécologie ou de la rhumatologie », s’enthousiasme Maryline Saint-Cyr. De quoi faciliter le recrutement, pense-t-elle.

En 2018, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) constatait que 44 % des Ehpad rencontrait des difficultés à embaucher. Trois ans et une pandémie plus tard, l’exemple du CHG d’Albigny démontre que la situation est loin de s’être améliorée…