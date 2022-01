Le jeudi 20 janvier 2022, Alain, ancien élève du père Ribes au séminaire des aînés de Vienne-Estressin entre 1976 et 1977 a transmis son témoignage aux diocèses de Lyon, de Grenoble-Vienne et de Saint-Etienne. Sa démarche vise, justifie-t-il, à éclairer « sur une ambiance, une atmosphère qui a marqué » ses jeunes années. Mediacités a pu consulter son récit (dont France 3 Auvergne-Rhône-Alpes s'est également fait l'écho ce mardi 25 janvier).

Dans ce séminaire pour vocations tardives, des élèves âgés de 18 à 30 ans qui n’avaient pas eu le bac pouvaient bénéficier d’une remise à niveau avant d’entrer au grand séminaire. Alors âgé de 19 ans, Alain se souvient de Louis Ribes comme d’un prêtre « singulier » et « très négligé, voire sale ». L’abbé est toutefois estimé par ses supérieurs pour ses qualités d’artiste. Ses « cours étaient assez intéressants et magistraux ». « Nous nous efforcions donc de dépasser ces apparences pour profiter de son enseignement », écrit-il, évoquant la « grande pièce qui lui servait de bibliothèque personnelle » avec une « installation stéréophonique dernier cri de très grande qualité (…) ainsi qu’un stock de disques digne d’un magasin ».

C’est dans ce bureau que, une fois par semaine, l’abbé faisait écouter de la musique à ses élèves. « L’un de ces cours reste dans ma mémoire, poursuit l’ancien séminariste. Ribes avait sorti un 33 tours rouge dont la pochette était ornée d’un gros "666" et nous avait fait écouter un morceau intitulé "la mort de la Bête". Ce morceau reprend crescendo les cris de jouissance d’une femme qui atteint son paroxysme pour décroître ensuite et s’éteindre. Les jeunes hommes que nous étions avions été choqués pour la plupart (…) alors que Ribes guettait chacune de nos réactions et de nos commentaires. »

« Un enfant revenait souvent sur ces dessins, sorte de jeune indien aux cheveux raides d’une douzaine d’années »

Alain, qui se décrit comme un « séminariste très indiscipliné », se souvient avoir été puni lors d’un cours et envoyé au fond de la pièce par le père Ribes. Derrière une cloison, le prêtre avait aménagé une « chambrette » avec des étagères recouvertes de livres et « posés contre les parois, de nombreux cartons à dessin », décrit-il aussi. « Ce qui devait arriver arriva. Lors d’un cours qui m’ennuyait particulièrement, j’ai ouvert ces cartons à dessin pour y découvrir des dizaines de dessins d’enfants nus, très jeunes, parfois pubères - mais pas toujours -, dans des poses lascives et même pornographiques », révèle Alain dans son témoignage.

« Un enfant revenait souvent sur ces dessins, sorte de jeune indien aux cheveux raides d’une douzaine d’années, dessiné dans diverses positions », poursuit celui qui, « sidéré », se demandait si « cela n’était pas normal ». « Après tout, Ribes n’était-il pas un artiste ? », s’interrogeait-il alors.

Il s’est toutefois décidé à en parler à son directeur spirituel. « Ce dernier n’était pas expansif, toujours très réservé et discret. Il ne laissa paraître aucune émotion et se contenta de me recommander d’être patient avec Ribes », écrit encore Alain pour qui la confiance avec son directeur fut « rompue » à partir de ce jour-là. « Deux jours après, Ribes me convoqua (ce qui était très rare) dans son bureau, pour me reprocher d’avoir fouillé dans ses affaires, de jeter la suspicion sur lui, et m’annonça que compte tenu de mon comportement il ne m’admettrait plus à son cours dans cet endroit », poursuit-il.

« Tout ceci ne semblait pas déranger les autres prêtres du séminaire »

Son témoignage ne s’arrête pas là. « Quelques mois plus tard, nous vîmes arriver (…) un enfant d’une douzaine d’années, que Ribes nous présenta comme son neveu. Je reconnus immédiatement "le jeune indien" des dessins », détaille Alain.

« Nous étions stupéfaits de voir Ribes se comporter avec cet enfant en l’enlaçant, lui prenant la main, l’asseyant sur ses genoux parfois et surtout, nous nous posions beaucoup de questions car ils dormaient dans la même chambre, relate-t-il. Tout ceci ne semblait pas déranger les autres prêtres du séminaire. J’ajoute que nous étions une toute petite communauté, installée dans les bâtiments vieillissants d’un ancien hospice donc une petite partie était habitable ; nous étions donc très proches les uns des autres… »

« Je ne sais si la famille de Ribes ou le diocèse a récupéré ses toiles et dessins, conclut l’ancien séminariste. Je suis persuadé qu’il n’a rien détruit, attaché comme il l’était à ses collections et à ses "œuvres". »

