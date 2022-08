Depuis 2019, je suis l’actualité lyonnaise et réalise des enquêtes et reportages pour la presse locale (Mediacités, Rue89Lyon, Lyon Capitale) et nationale (Politis, Reporterre). A l’occasion de la crise sanitaire, j'ai également commencé à collaborer avec la presse professionnelle du travail social (ASH). Je travaille principalement sur des thématiques sociales et éducatives, notamment les mouvements d’extrême-gauche, l’enseignement supérieur, la précarité, la santé mentale, les quartiers populaires et les violences sexistes et sexuelles.