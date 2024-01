L’hôpital de Saint-Cyr-au-Mont‑d’Or n’en a pas fini de solder l’ère Faivre‐Pierret, du nom de son ancien directeur de 2012 à 2022, Jean‐Charles Faivre‐Pierret. D’après nos informations, le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour « harcèlement moral ». Elle fait suite à des plaintes d’agents administratifs ou paramédicaux contre l’ex-équipe de direction. « Onze ont été déposées à ce jour », nous ont confirmé les services du procureur de la République.

Cette judiciarisation intervient un peu plus d’un an après le placement sous administration provisoire de cet établissement de 360 lits, spécialisé dans la santé mentale, qui couvre le nord et l’ouest du département du Rhône, et accueille 12 000 patients par an. En novembre 2022, l’Agence régionale de santé (ARS) avait décidé de suspendre le directeur Jean‐Charles Faivre‐Pierret sur la base d’un