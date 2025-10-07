Dans l’Est lyonnais, le roitelet de Jonage sévèrement épinglé par les magistrats financiers

La Chambre régionale des comptes vient de consacrer un rapport accablant à la gestion de cette bourgade du Grand Lyon par Lucien Barge, son maire depuis trente ans. Les reproches mêlent une absence de démocratie locale, des indemnités non justifiées, le gros conflit d’intérêts d’un adjoint ou encore des « irrégularités » dans la passation de marchés publics.

Lucien Barge, maire de Jonage depuis 1995 et élu au conseil municipal depuis 1977. Montage : NB/Mediacités.

« Subventions irrégulièrement versées », « absence de justification de l’utilisation de l’indemnité » du maire, « pratique en contradiction avec le principe de transparence », « laconisme des délibérations et des comptes‐rendus », recrutement d’un collaborateur de cabinet « entaché d’irrégularités », « intérêts financiers de la commune mal protégés »… Dans un rapport de 85 pages particulièrement salé, la Chambre régionale des comptes (CRC) vient d’épingler Lucien Barge, l’inamovible premier édile de Jonage, pour l’ensemble de son œuvre.

Les lecteurs les plus fidèles de Mediacités connaissent le personnage : en 2019, nous avions levé le voile sur le système mis en place par celui qui administre la bourgade d’un peu plus de 6000 habitants de l’Est lyonnais depuis 1995. Entre copinage et situations de conflit d’intérêts… « Il n’a pas compris que la mairie ne lui appartenait pas », 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Dossier lié

Jonage : le système Barge

6 articles
Jonage : le système Barge

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand

1 / ?