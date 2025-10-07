Dans l’Est lyonnais, le roitelet de Jonage sévèrement épinglé par les magistrats financiers

« Subventions irrégulièrement versées », « absence de justification de l’utilisation de l’indemnité » du maire, « pratique en contradiction avec le principe de transparence », « laconisme des délibérations et des comptes‐rendus », recrutement d’un collaborateur de cabinet « entaché d’irrégularités », « intérêts financiers de la commune mal protégés »… Dans un rapport de 85 pages particulièrement salé, la Chambre régionale des comptes (CRC) vient d’épingler Lucien Barge, l’inamovible premier édile de Jonage, pour l’ensemble de son œuvre.

Les lecteurs les plus fidèles de Mediacités connaissent le personnage : en 2019, nous avions levé le voile sur le système mis en place par celui qui administre la bourgade d’un peu plus de 6000 habitants de l’Est lyonnais depuis 1995. Entre copinage et situations de conflit d’intérêts… « Il n’a pas compris que la mairie ne lui appartenait pas »,