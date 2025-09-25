« Trop c’est trop », titrait Presse Océan mi‐août. En pleine torpeur estivale, le maire de Notre‐Dame‐des‐Landes Jean‐Paul Naud démissionnait après 17 années de bons et loyaux services. À la tête de la commune rurale d’environ 2 400 habitants, l’édile (sans étiquette) aura tout connu au gré de l’inflammable dossier du nouvel aéroport. La naissance de la ZAD en 2009, l’occupation, les manifestations, l’abandon du projet en janvier 2018, les violences lors des deux opérations d’évacuations de 2012 et 2018, puis le conflit autour des terres.

