« Trop c’est trop », titrait Presse Océan mi‐août. En pleine torpeur estivale, le maire de Notre‐Dame‐des‐Landes Jean‐Paul Naud démissionnait après 17 années de bons et loyaux services. À la tête de la commune rurale d’environ 2 400 habitants, l’édile (sans étiquette) aura tout connu au gré de l’inflammable dossier du nouvel aéroport. La naissance de la ZAD en 2009, l’occupation, les manifestations, l’abandon du projet en janvier 2018, les violences lors des deux opérations d’évacuations de 2012 et 2018, puis le conflit autour des terres.
Démission, dettes, rancœurs : règlement de comptes à Notre‐Dame‐des‐Landes
Cet été, le maire de Notre-Dame-des-Landes Jean-Paul Naud annonçait, lassé, sa démission surprise. En cause, des relations tendues avec le Département dans la gestion de l’ex-ZAD, ainsi qu’un audit salé de la Chambre régionale des comptes, dans une commune où décidément rien ne se passe comme ailleurs.