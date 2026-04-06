La gestion de Forum réfugiés épinglée par la Cour des comptes

Crise de croissance, turnover élevé, problèmes de management, difficultés financières. Dans un rapport publié le 23 mars dernier, la juridiction financière liste les difficultés rencontrées par l’association lyonnaise d'accompagnement des demandeurs d'asile, déjà documentées par Mediacités.

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Devant la Structure de premier accueil des demandeurs d'asile (Spada) de Lyon, géré par Forum réfugiés. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Quatre ans après la publication de la première enquête de Mediacités documentant la crise interne à Forum réfugiés, la Cour des comptes a publié, le 23 mars dernier, ses « observations définitives » concernant la gestion de l’association lyonnaise, lancée il y a plus de quarante ans pour accompagner les demandeurs d’asile.
Turnover élevé 
Au fil des cent douze pages du rapport, ses auteurs analysent la crise de croissance traversée par l’association entre 2020 et 2024. En cinq ans, la structure a vu ses effectifs augmenter de 20 % en cinq ans, pour atteindre 560 équivalents temps plein (ETP) au 31 décembre 2024.

Sauf que « les changements organisationnels réalisés pour accompagner cette évolution n’ont pas été à la hauteur des besoins », signale la Cour des comptes. Selon elle, la « centralisation du management » a engendré « un risque de goulot d’étranglement de la prise de décisions et d’une direction trop sollicitée par la gestion des urgences et par des réunions individuelles au détriment de temps consacré à la vision, la stratégie et les relations externes ».

Résultat, cet acteur de référence de l’asile affichait, en 2023, un turnover de 28%, soit quatre points de plus que la moyenne du secteur du médico‐social, contrairement à ce qu’affirmait en juillet dernier, Sylvestre Wozniak, directeur général de l’association …

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Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

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Par Feriel Alouti

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