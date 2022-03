C’est ce qui s’appelle créer des remous. Vendredi 18 mars, au lendemain de sa parution, notre enquête sur l’abandon par Johanna Rolland de sa promesse de créer à Nantes un lieu dédié aux funérailles civiles s’est invité dans les débats du conseil municipal. En début de séance, Valérie Oppelt interpelle la maire sur le sujet. « Nous avions ce projet commun et nous venons d’apprendre que vous l’abandonniez, s’étonne la cheffe de file des élus d’opposition LREM. C’est un lieu attendu depuis 15 ans, un lieu de respect de la personne humaine, et de sa liberté de pensée, ainsi que sa dignité. Vous envoyez les familles actuellement dans les salles festives, c’est quand même assez indécent, c’est compliqué et j’espère que vous allez pouvoir revoir cette position sur ce projet. ».

Là, contre toute attente, et à rebours des annonces faites à l’association début 2022, Johanna Rolland a annoncé la relance du projet : « Ce qui est décidé, ce sont des études techniques : 50 000 euros ont été inscrits à la programmation des investissements. La ville organisera début 2023 une démarche de dialogue citoyen. A l’issue de cette réflexion, à l’automne 2023, la décision sera prise sur les modalités de mise en œuvre du projet. »

Dialogue citoyen

Lors de la réunion du 24 janvier, Elhadi Azzi, élu à l’état civil, et Aïcha Bassal, élue de la relation aux usagers, avaient pourtant annoncé aux membres de l’association La Maison des Adieux que le projet était enterré pour une question de budget. « « Cet engagement de mandat n’a (..) pas pu être validé financièrement dans la planification pluriannuelle d’investissements du mandat 2020-2026 », est-il écrit noir sur blanc dans le compte rendu de la réunion dressé par les services de la Ville.

D’où la surprise vendredi des responsables de l’association la Maison des Adieux, qui porte le projet depuis de longues années. « En entendant Johanna Rolland au conseil municipal, je suis tombée sur le derrière, réagit Marinette Goureaux, sa cofondatrice. Elle change encore sa position : ce n’est pas du tout ce qu’on nous a dit. On nous a seulement annoncé la reprise de la commission des opérations funéraires. »

L'association circonspecte

« Nous allons reprendre le dialogue, se réjouit de son côté Elhadi Azzi. Entre les lignes, le conseiller municipal délégué à l'état civil, aux mariages et aux cimetières admet la volte-face. « Cette commission va décider collégialement et collectivement du cadre qu’on va donner au débat citoyen et des phases qu’on va avoir. Cela revient au-devant de la scène, c’est très bien ! »

Face à ce curieux revirement, Marinette Goureaux reste néanmoins circonspecte : « Je prends cette décision comme quelque chose de positif mais je reste très prudente et en attente. J’espère bien que ça ne sera pas un nouveau recul dans un an, et qu’on va aller jusqu’au bout. »