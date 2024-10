Comme un mauvais présage… En avril dernier, Mediacités décrivait dans une série d’articles « l’agonie de la protection de l’enfance en Loire‐Atlantique ». Dans ces enquêtes, nous révélions de multiples dysfonctionnements au sein du service départemental de la protection de l’enfance : centres d’urgence surchargés, foyers saturés, manque de contrôle des structures d’accueil…

Six mois plus tard, la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire (CRC) vient confirmer les faits relevés par Mediacités. Dans un rapport sur les finances du Département présenté ce lundi 14 octobre aux élus du conseil départemental de Loire‐Atlantique, les magistrats financiers consacrent une large place à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et dénoncent « les manquements et incidents » constatés dans les foyers d’accueil. Pour la Chambre, le conseil départemental, en charge de l’ASE, « ne respecte pas ses obligations en matière de suivi des enfants ».