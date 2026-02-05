Dans le quartier Port‐Boyer, à Nantes, le foyer de protection de l’enfance Ty Ar Vugale accueille depuis de nombreuses années une vingtaine d’adolescents de 16 à 18 ans, aux problématiques diverses. Le déménagement du service administratif du foyer a laissé une partie des locaux vacants. Le département de Loire‐Atlantique y prépare le transfert d’un groupe des « Minipousses » , soit une dizaine d’enfants de 4 à 7 ans, vivant actuellement au château d’Aux – établissement public Félix Guilloux, vaste site arboré dans la commune de La Montagne voué à être fermé, car vétuste et onéreux.

« Les conditions d’accueil de cette maison d’enfants à caractère social n’étant plus satisfaisantes. Les bâtiments qui abritent les deux collectifs d’enfants sont vétustes et plus adaptés à de l’hébergement », indique le conseil départemental à Mediacités, qui défend le choix de Nantes, « là où les besoins sont les plus importants pour la protection de l’enfance. » Un choix qui ne passe pas auprès des travailleurs sociaux de Au fil de l’Aux et de Ty Ar Vugale. Ils la jugent « unilatérale » mais également « inappropriée, voire dangereuse », pour les plus jeunes.