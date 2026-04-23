Le TER Nantes‐Rennes toujours arrêté en pleine voie

Un TER Aleop qui relie Nantes à Rennes (modèle Z 21500 ou Z TER). Photo : Cheminots.net

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

Un nouveau rapport gouvernemental préconise de traiter « en priorité » la piètre liaison ferroviaire entre les deux capitales régionales, séparées d'une centaine de kilomètres seulement. Pourtant, le temps de trajet moyen stagne à 1h48, le plus souvent avec un changement.

C’est un énième rapport, comme il s’en accumule depuis vingt ans, à propos de la piètre qualité de la liaison ferroviaire entre Nantes et Rennes. Une heure et quarante‐huit minutes, voici le temps moyen aujourd’hui nécessaire pour relier en TER les deux capitales régionales pourtant distantes d’à peine 100 kilomètres à vol d’oiseau. L’itinéraire ferroviaire principal, en une heure et seize minutes au plus rapide, oblige de fait le plus souvent à un changement à Redon. Tandis qu’un improbable itinéraire bis emprunte lui les gares… d’Angers, Sablé‐sur‐Sarthe et Laval, en deux heures et dix‐neuf minutes.

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