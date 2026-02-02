Pompes funèbres : l’inspection du travail se penche sur le cas OGF

Selon les informations de Mediacités, l’Inspection du travail a lancé une enquête sur la gestion des secteurs de Haute-Savoie et de Savoie du numéro 1 des pompes funèbres OGF. Son directeur avait déjà été épinglé pour ses pratiques managériales dans le livre-enquête Les Charognards.

Dossier Défunts-OGF-2 (1)
Avec 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, OGF est le numéro un du secteur funéraire en France. Illustration : Nicolas Barriquand / Mediacités

Turbulences chez le géant français des pompes funèbres OGF, maison mère de la célèbre marque Pompes funèbres générales (PFG). Selon nos informations, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) a lancé une enquête sur la gestion des secteurs de Haute‐Savoie et de Savoie dirigés par Aurélien Mestric – « directeur de secteur opérationnel » (DSO) dans le jargon funéraire – et ancien responsable de la région niçoise pour le même groupe. 

« Suite à nos nombreuses alertes et interrogations émises déjà depuis trop longtemps et restées bien évidemment sans suite, l’inspection du travail va prochainement et sérieusement se pencher sur le sujet [de la gestion de ces secteurs ndlr.] À plusieurs reprises en contact avec [l’]inspecteur du travail […] nous avons évoqué ensemble diverses situations et licenciements abusifs et inappropriés », a expliqué Bernard Guilhem, représentant syndical du Seci Funéraire sur Facebook et à Mediacités. 
Pressions à la vente et rappels à l’ordre quasi‐quotidiens 
Pointées du doigt pour l’envoi de rappels à l’ordre quasi‐quotidiens, les méthodes managériales de ce cadre d’OGF ont été dénoncées par d’anciens salariés et par les représentants syndicaux. Le DSO a notamment déjà été épinglé dans le livre‐enquête Les Charognards (Seuil), travail issu d’une série d’enquêtes initiée par Mediacités. Il illustre les nombreux dysfonctionnements d’un secteur où la course aux profits dépasse parfois le service rendu aux familles et le respect dû aux défunts. 

