La course de Farid Oukaïd pour emporter la mairie de Villeneuve d’Ascq va connaître un premier sérieux obstacle ce vendredi 14 novembre. À 9h30, l’ancien adjoint aux Sports de Gérard Caudron, en rupture totale avec ce dernier, est convoqué pour un conseil de discipline par son employeur, la mairie de Lille. Il risque la révocation pure et simple de son poste de responsable funéraire de la ville. Son tort ? Avoir créé une entreprise de pompes funèbres, PF Noor, ce qui le place en conflit d’intérêts flagrant avec son activité professionnelle.

L’affaire remonte à plus de trois ans. Le 3 octobre 2022, la société PF Noor est officiellement fondée. Il s’agit d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) dont le président est Farid Oukaïd. Elle est située au 4 rue de l’Abrisseau, une petite rue qui longe de cimetière de Lille Sud où le responsable des cimetières de Lille, le même Farid Oukaïd, dispose de ses bureaux. Son objet social ? L’organisation des funérailles et crémations, le transport des corps avant et après mise en bière, la vente de cercueil ou encore l’entretien des monuments funéraires et des pierres tombales.

Prévenir Martine Aubry en premier lieu

Voilà longtemps que Farid Oukaïd envisage de développer une activité privée dans son secteur de cœur. Parmi ses motivations, la pauvreté des soins …