Les Charognards : les méthodes scandaleuses du numéro 1 du funéraire pour gonfler le prix des obsèques

Dans le secteur du funéraire, les langues se délient. Depuis la publication du livre Les Charognards (Seuil), de nouvelles portes s’ouvrent. Ainsi, Mediacités est en mesure de porter de nouveaux documents à la connaissance du public. Ceux‐ci révèlent les rouages particulièrement sombres de l’industrie du chagrin.

Nous avons mis la main sur un « livret démarche conseil obsèques » de 41 pages distribué aux conseillers funéraires du numéro 1 OGF. Les stratèges de la célèbre marque Pompes funèbres générales (PFG) y détaillent toutes les méthodes à appliquer pour faire gonfler la note des familles endeuillées.

OGF n’a pas souhaité répondre à la série de 10 questions transmises par Mediacités. Motif invoqué : son président Alain Cottet s’est déjà exprimé en longueur dans le cadre des Charognards, paru le 17 octobre et dont nous avons publié de larges extraits. Le groupe assure néanmoins que