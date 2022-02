Remis en cause pour ses méthodes, le directeur de l’hôpital Joseph Ducuing (HDJ) à Toulouse est aujourd'hui sur la sellette. Eric Fallet est en effet en arrêt de travail depuis deux semaines, ce qui, selon une source interne, ressemblerait fortement à « un licenciement en cours qui ne dit pas son nom ». Reviendra-t-il bientôt aux commandes ? « Il est en poste », se contente de répondre le service communication de la direction.

Il y a deux mois la fermeture le 17 décembre du service de médecine interne - une spécialité de médecine intégrant la prise en charge de maladies rares – a défrayé la chronique. Consécutive au départ de quatre médecins (un licenciement pour inaptitude et trois démissions), la séquence, raconté dans Mediapart ou Le Monde, est survenue au terme de quatre années de management brutal.

Depuis la rentrée de janvier, les choses se sont accélérées. Le 6 janvier, le conseil d'administration de l'association des amis de la médecine sociale (AMS) qui gère l'hôpital créé en 1944 par des résistants républicains espagnols, a confié la présidence à Claudine Regourd. Cinq jours plus tard, le 11 janvier, le député Sébastien Nadot (ex-LREM et désormais membre du groupe d’opposition centriste Libertés et territoires) interpellait le gouvernement à l'Assemblée nationale sur la situation critique de l'hôpital. Le 21 janvier, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) faisait savoir dans un communiqué de presse qu’il était « très attentif aux évolutions portées par la nouvelle gouvernance et soutiendra[it] toute évolution structurée permettant à l’hôpital Joseph Ducuing de répondre à ses obligations, au profit des besoins de santé de la population. »

Des difficultés de recrutement

Parmi ces « évolutions », l'ARS entend notamment que l'HJD retrouve sa capacité à maintenir le service des urgences ouvert 24 heures sur 24, ce qui n'est plus le cas depuis deux ans. Un conflit social dur dans le service s'était soldé par le départ de neuf des onze médecins urgentistes. Mais c'est surtout la réouverture du service de médecine interne (36 lits à l'origine) qui focalise l'attention. « L’activité de médecine va reprendre progressivement à partir du mois de mars et monter en puissance pour une ouverture totale au second semestre 2022 », assure la direction de l’établissement, précisant que « des recrutements de médecins ont été réalisés et d’autres sont à venir ».

Selon nos informations, une oncologue a notamment été recrutée, mais n'a pas pu commencer à travailler dans un service dont tous les lits sont fermés et où, la direction confesse « un manque important de ressources infirmières ». Parmi les 17 infirmières qui travaillaient dans le service, certaines ont préféré quitter l'hôpital. D'autres ont été « reventilées » dans les autres services de l'HJD, notamment en chirurgie. « Elles ont été déplacées dans des services où il y avait des carences de personnel, explique Gaël Loyer, infirmier et représentant syndical CGT du personnel. Elles sont en poste, pas en doublon. Si elles devaient revenir en médecine interne, cela mettrait d'autres services en carence. Au final, ce serait plus de mal que de bien pour l'hôpital... On estime que pour rouvrir huit lits en médecine interne, aujourd'hui, il faudrait en fermer 15 en chirurgie. C'est un effet en cascade trop dur à supporter à l'hôpital et qu'on veut éviter. »

« S’il doit partir, cela ne peut qu'être une démission ou un licenciement pour faute »

À la difficulté, conjoncturelle, de recruter des infirmières s'ajoute celle de trouver des médecins capables de faire renouer le service de médecine interne de l'HJD avec la réputation d'excellence qui a longtemps été la sienne. Fin janvier, Eric Fallet disait travailler au recrutement de deux « médecins polyvalents » venus de l'extérieur, en plus de l'oncologue, pour accueillir « rapidement de nouveaux patients » (lire sur Actu Toulouse). Une stratégie contestée en interne. « Une bonne partie du personnel souhaite ardemment le retour de médecins qui ont quitté l'hôpital ces derniers mois, explique le pneumologue Jean Le Grusse, délégué syndical CFDT. On sait que pour certains d'entre eux, il est déjà trop tard. Ils ont été embauchés ailleurs. Mais cela vaut le coup d'essayer : on parle de professionnels reconnus, qui, s’ils reviennent, reviendront avec leur patientèle et leur réseau. Cela ouvrira la possibilité à l'hôpital de conserver son service de médecine interne. Sans quoi, il faudra beaucoup plus de temps pour le rouvrir et on basculera probablement vers un service de médecine polyvalente qui ne sera plus en capacité d'accueillir des patients atteints de maladies rares.»

Selon lui et d'autres, le conseil d'administration devrait tendre la main aux anciens praticiens et ainsi faire coup double : récupérer des médecins compétents et attachés à l'hôpital et « jouer l'apaisement et la reconstruction » après une crise qui a laissé des traces. « Pour l'instant, il y a encore de gros points d'interrogation », note Gaël Loyer qui souligne la volonté du personnel de sortir de la crise de façon positive. Même tonalité du côté de Jean le Grusse : « L'idée c'est de sortir par le haut et de limiter la casse en sauvant tout ce qui peut l'être pour le service ». Avant d'assurer : « Mais on va surveiller de très près ce qui va se passer avec l'actuel directeur. S’il doit partir, cela ne peut qu'être une démission ou un licenciement pour faute, compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle il a mis l'HJD. »