Le beurre et l'argent du beurre... Selon la Cour des comptes, dans un rapport publié le 16 février dernier , « plusieurs aéroports, au premier rang desquels ceux de Lyon, Nice et Toulouse, ont saisi la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) au printemps 2020 d’une demande de compensation des baisses de leurs recettes » suite à la crise sanitaire. Cette requête intervient alors que les sociétés qui exploitent ces infrastructures, filiales de grands groupes, bénéficient depuis deux ans du soutien financier de la puissance publique [lire plus bas].

Dans ce rapport sur la situation des aéroports français, la Cour des comptes précise encore que « les discussions entre l’État et les aéroports se poursuivent en vue de déterminer si une compensation est effectivement due ». Si tel devait être le cas, la note risquerait d’être salée pour les finances publiques...

46 millions d'euros en jeu à Lyon, 38 millions à Toulouse

Les exploitants d'aéroports - Vinci Airports à Lyon, Eiffage à Toulouse - souhaitent en effet activer la clause dite « d'imprévision » prévue aux contrats de concession signés avec l’État, propriétaire des infrastructures. Concrètement, il s'agit de demander à la puissance publique de compenser les pertes de recettes subies par la chute du trafic entraînée, en 2020 et 2021, par la crise du Covid-19. Elles s'élèvent à 21,3 millions d'euros pour Aéroports de Lyon et 13,8 millions d'euros pour Toulouse-Blagnac.

Ils peuvent aussi demander une compensation sur la perte des bénéfices initialement prévus en 2020. Dans ce cas, la facture pourrait s'élever à plus de 46 millions d'euros pour ADL et à plus de 38 millions d'euros pour l'aéroport toulousain. Les deux sociétés pourront formuler la même demande pour 2021, mais les comptes n'étant pas publiés à ce jour, nous ne connaissons pas leurs résultats.

« La théorie de l'imprévision date du début du XXe siècle, avec des arrêts rendus en 1916 et en 1918 pour la compagnie du gaz de Bordeaux et la compagnie de l'éclairage de Nice, contextualise Jean-Baptiste Vila, professeur de droit public. Elle dit qu’en cas d’événement majeur, il faut partager les pertes entre la personne publique et l'exploitant privé. Dans les faits, la majorité des décisions de justice font porter les pertes à 75 % par le public. Dans ce cas précis, en droit, il est fort probable que le juge ait une application classique de la théorie de l'imprévision. »

« Les sociétés d'autoroutes leur servent de coussin amortisseur ! »

Pourtant, ces sociétés ne sont pas seules : ce sont des filiales de deux grands groupes de BTP qui, eux, ne connaissent pas la crise. Les aéroports de Lyon et Toulouse s’intègrent respectivement dans les pôles « concessions » de Vinci et Eiffage. Deux entités dans lesquelles on retrouve des autoroutes, infrastructures restées lucratives même pendant la pandémie. Ainsi, Vinci Concessions a enregistré un résultat net positif, en 2020, de 740 millions d'euros, tandis que les bénéfices d’Eiffage s'élevaient à 375 millions d'euros la même année. Le chiffre d'affaires des concessions d'Eiffage est resté quasiment stable par rapport à 2019 (-0,2 %), grâce au réseau autoroutier APRR et au viaduc de Millau.

Pour Jean-Baptiste Vila, spécialiste des concessions autoroutières, l’État pourrait défendre les intérêts du contribuable en tenant compte de ces résultats dans les négociations. « Il n'y a que l’État et les collectivités territoriales pour raisonner de manière cloisonnée en ne regardant que la société en question, déplore-t-il. Les groupes privés ont une vision d'ensemble sur leurs différentes activités. Les sociétés d'autoroutes leur servent de coussin amortisseur ! »

Sous perfusion depuis deux ans

La demande de compensation des exploitants arrive alors qu'ils sont déjà sous perfusion d'argent public depuis mars 2020 via le dispositif de chômage partiel. Aéroports de Lyon estime à 4 millions d'euros les économies réalisées en 2020 grâce à cette manne. Nous n'avons pas obtenu les chiffres concernant Toulouse-Blagnac, mais les 300 salariés sont au chômage partiel depuis le 6 avril 2020, payés à 84 % de leur salaire net. « L'accord est revu tous les six mois et reconduit pour des raisons économiques, nous explique une source syndicale au sein de l'aéroport toulousain. Ce qui m'énerve, c'est que l’État aide l'entreprise alors qu'il ne devrait le faire que lorsqu'elle a déjà puisé dans sa trésorerie. Là, ils gardent les réserves pour verser des dividendes aux actionnaires plus tard ! »

Fin 2020, la trésorerie d'Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB) s'élevait à 55 millions d'euros. En 2020 et 2021, Eiffage avait indiqué qu'il n'y aurait pas de versement de dividendes. A Lyon, la trésorerie s'élevait à 47 millions d'euros et Vinci avait évoqué la possibilité de verser des dividendes en 2021, avant de rétropédaler, comme nous l'avions révélé en juillet dernier.

Reste à savoir si les services de l’État ont l'intention d'opposer des arguments aux concessionnaires. Interrogés sur ces différents points, le ministère des Transports et la société Aéroport de Toulouse-Blagnac ne nous ont pas répondu. Pour sa part, la Direction générale de l'aviation civile confirme simplement la poursuite des négociations en cours. Une réponse aussi succincte et langue de bois que celle de Vinci Airports : « Aéroports de Lyon, comme les autres aéroports concernés, sont en relation avec les services de l’État pour définir les conditions d’application de ce cahier des charges dans le contexte de la crise du Covid. »

