Le collectif, qui apporte depuis trois ans son soutien aux victimes de violences sexuelles et sexistes dans l’industrie musicale, organise une soirée militante à Paris ce mercredi. Objectif : soutenir les victimes et lanceurs et lanceuses d'alertes actuellement poursuivis en diffamation.

Depuis trois ans, le collectif MusicToo France recueille les témoignages des victimes de violences sexuelles et sexistes dans la musique, et dénonce les abus. Plusieurs de ces témoignages ont donné lieu à une enquête de Mediacités en deux volets, publiée en 2021. Celle‐ci détaillait les agissements problématiques et le comportement toxique d’un ancien manager d’artistes toulousain, Michaël G. C’est suite à cette publication que l’un des fondateurs du collectif, Jean‐Michel Aubry‐Journet se retrouve aujourd’hui sur le banc des accusés pour diffamation, comme cinq autres personnes et Mediacités. Rappelons que l’ancien manager de Jerkov Music a lancé trois fronts procéduraux pour diffamation. Même si l’on peut espérer que ces affaires judiciaires se soldent toutes par des relaxes – comme le tribunal d’Albi l’a décidé en avril dernier, elles n’en demeurent pas moins éprouvantes et coûteuses pour les prévenus. Pour faire face aux frais de justice déjà engagés, le cofondateur de MusicToo a déjà lancé une cagnotte, qui a permis de récolter 2 700 euros.

La force du collectif pour lutter contre les procédures bâillon

