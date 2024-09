La Biennale Festival international des arts vivant aura lieu du 27 septembre au 12 octobre. Portée par 38 partenaires culturels de Toulouse métropole, elle programme cette année 150 artistes de dix nationalités et 30 projets internationaux, le tout sur plus de 25 scènes locales de Toulouse et sa métropole. Il y aura de la danse, du théâtre, du cirque, de la marionnette, de la musique, avec un focus particulier sur le spectacle vivant lituanien.

Au coeur de cette quinzaine, un « forum ouvert » sera organisé pour la première fois les 3 et 4 octobre. Il fait appel aux étudiants, spectateurs et spectatrices, journalistes, chercheurs, et à tout public désireux de réfléchir à des formes concrètes de coopération.

Le codirecteur du Théâtre de la Cité Stéphane Gil, qui a impulsé cet événement en 2019, revient sur les valeurs défendues par ce festival unique dans le paysage culturel toulousain. Il explique aussi à Mediacités la genèse de ce forum ouvert.

Mediacités : Votre invitation au forum ouvert est formulée ainsi : « Quelles sont les idées, les questions et les possibilités que je veux explorer afin d’inventer et valoriser des formes de coopération et d’actions pour faire société ensemble ? » Pourquoi avoir mis en place cet espace de discussion participative au coeur des journées professionnelles de la Biennale ?

Stéphane Gil : Dès la première édition, en 2019, nous souhaitions que ces journées soient un espace de rencontre, de réseautage et de réflexion. En 2022, nous …