Alors que la campagne des municipales entre dans sa dernière ligne droite, Julien Poix et ses colistiers de La France Insoumise ont livré leur dernier match préparatoire avant la rencontre décisive du 15 mars, lors d’un meeting qui a oscillé entre tacles à la gorge des autres candidats et exercice d’auto-persuasion que la victoire est possible. Les députés Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis étaient présents pour soutenir l’équipe locale de 61 joueurs lancée à l’assaut du Beffroi. De quoi faire vibrer à l’unisson la centaine de supporters présents dans les gradins.

Le stade

Pour son ultime sortie, à cinq jours du scrutin, LFI a choisi le Gymnase, place Sébastopol. Pas sûr toutefois qu’on puisse parler de démonstration de force. La salle de 400 places a été savamment aménagée pour accueillir une centaine de personnes, sans laisser trop d’espaces vides apparents. Le lieu est agencé façon arène : le terrain central est entouré des quatre tribunes de supporters. Les nombreux projecteurs et la playlist éclectique (d’American Idiot de Green Day à L’aventurier d’Indochine) d’avant-match promettent du spectacle.

L’ambiance en tribune

Des Insoumis de tous âges – jeans-baskets ou costards-talonnettes – se mélangent dans la foule. Des applaudissements s’échappent des quatre coins du Gymnase. Les supporters sont attentifs, aucun dribble ne doit être manqué.

A la mi-temps, les têtes se lèvent. En haut des gradins, les deux acolytes du PAP’40 de l’Eglise de la Très Sainte Consommation, micro-parti maniant l’ironie qui s’est présenté aux municipales 2014 mais ne rempile pas cette année, créent la surprise. « On veut tous voir vos doigts …