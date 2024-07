Les chiffres noirs de la fraude dans les transports lillois

Le titre du document n’est pas très sexy : « Enquête régionale sur la gestion de la tarification des services de mobilité urbaine ». Mais ce rapport de la Chambre régionale des comptes des Hauts‐de‐France, publié le 24 juillet, n’en contient pas moins quelques pépites d’information.

Dit plus simplement, il cherche en effet à voir si Ilévia, le réseau de transports de l’agglomération lilloise, est correctement géré. Comme on le sait, ce réseau est public, propriété de la Métropole européenne de Lille, mais son exploitation a été concédée à une société privée, le groupe Keolis, jusqu’au début 2025. Ce contrat fixe de nombreux objectifs en matière de gestion et lui associe des pénalités en cas de non réalisation. C’est notamment le cas en matière de lutte contre la fraude, très coûteuse pour la collectivité. Or il apparaît que Keolis a bien dû mal à endiguer ce fléau malgré les quelque 600 pénalités qui lui ont été infligées, révèle le rapport.

Une fraude deux fois plus élevée que promis

Comme le rappellent les auteurs, le concessionnaire s’était en effet engagé à faire passer le taux de fraude annuel de 12 % en 2018 à 5,8 % en 2022. Or celui‐ci a été deux fois plus élevé cette année là : 11,6 % ! Un chiffre inédit qu’llevia refusait encore l’année dernière de fournir à Mediacités.

L’objectif était ensuite de continuer à le faire baisser pour le stabiliser à 5 % mais il est permis de douter qu’un tel palier ait été atteint. Le taux de fraude est mesuré grâce à une enquête‐fraude annuelle qui rapporte le nombre de voyageurs en infraction à celui des personnes contrôlées. Les résultats pour l’année 2023 n’ont apparemment pas été communiqués à la CRC.

Keolis ne reste pourtant pas inactive face à la fraude. En 2022, la société employait l’équivalent de près de 187 personnes à temps plein (c’est à dire plus en comptant les temps partiels) à des fins de prévention et de répression. Soit un coût salarial de 10,1 millions d’euros. C’est toutefois moins qu’en 2019, où elle finançait 227 équivalent temps plein pour ces actions. Cette baisse de 17,7 % en quatre ans ne s’explique pas entièrement par « la chute de fréquentation du réseau depuis la crise sanitaire (- 11,3 % de voyages de 2019 à 2022) », laisse entendre la CRC. Elle reconnaît toutefois que « les objectifs quantitatifs du concessionnaire en termes de contrôles préventif et répressif sont remplis ».

Un effet portillons réel mais limité

La fraude est par ailleurs très variable selon le mode de transport, soulignent aussi les magistrats. « Elle a nettement diminué dans le métro de 2018 à 2020 grâce à la généralisation du contrôle d’accès en station avec l’installation de portiques anti‐fraude », observent‐ils ainsi. Achevé en 2021, le déploiement de ces 652 portillons, ardemment soutenu en son temps par Gérald Darmanin, a représenté un coût de 61 millions d’euros. Un investissement qui aura permis de faire baisser le taux de fraude de 12,5 % à 9,5 % entre 2018 et 2022. Reste que si cette amélioration est sensible, elle semble peut‐être plafonner. Et elle est toujours bien supérieure à l’objectif affiché de 5 %.

Le problème, ajoute la CRC, c’est que, dans le même temps, « [les taux de fraude] du tramway et des bus urbains se sont nettement dégradés par rapport à ce qu’ils étaient au début de la concession (+ 45 % pour le tramway de 2018 à 2022 et + 16 % pour les bus) ». Soit 12 % dans le tram et 15,6 % dans les bus.

Alors, certes, Keolis a mis en place « des actions diverses pour limiter la fraude », reconnaissent les magistrats financiers, en listant « la présence d’équipes de contrôle en civil dans les flux de voyageurs », la mise à disposition de « portables de contrôle dotés d’une meilleure autonomie » ou ces « portes de service du métro » qui ont été « réparées »… Il n’en reste pas moins que « la fraude cumulée sur la période contrôlée reste élevée et représente 54 millions d’euros de recettes en moins », soulignent‐ils. Ce qui a valu au concessionnaire de payer 1,1 million d’euros de pénalités. Mais il s’agit là d’une maigre compensation pour la MEL.

Un coût de plus de 100 millions sur cinq ans

D’autant que ce ne sont pas les amendes qui permettent de combler un tel gouffre. Avec un taux de recouvrement – jugé « satisfaisant » par la CRC – de l’ordre de 26 % à 31 %, leur montant s’est élevé à 2,55 millions d’euros entre 2019 et 2022. C’est trois fois moins que ce qui était prévu au budget (8,33 millions) !



Au total, sur cinq ans, le coût de la fraude dans les transports lillois peut être estimée à plus de 100 millions d’euros si l’on ajoute aux 54 millions de manque à gagner une cinquantaine de millions de masse salariale pour les équipes chargées de lutter contre la fraude.

Un élément à prendre en compte dans le débat sur une extension de la gratuité des transports publics lillois ? Pas si sûr. Mise en place en 2022 au profit des moins de 18 ans, la gratuité représente en effet un coût « élevé pour la métropole qui n’envisage pas, à ce stade, de l’étendre à d’autres tranches d’âge », relève la CRC. La MEL n’en subventionne pas moins très fortement les transports. En 2022, le coût de la « production kilométrique » de transports publics (tous modes confondus) n’a été répercutée sur l’usager qu’à hauteur de 28 %, selon la Chambre régionale des comptes. Autrement dit, une quasi‐gratuité aux trois‐quart…

Double action contre la fraude Les actions de prévention (incitation à l’achat ou à la validation d’un titre) sont confiées à des agents baptisés « Welcomers », gérés par une association d’insertion. Le volet répressif est assuré par les agents de l’unité « contrôle fraude recouvrement ».