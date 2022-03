Champion national de l’éolien terrestre et n°2 pour le biométhane, ce gaz produit à partir de déchets organiques via la méthanisation : les Hauts-de-France n’ont pas à rougir de leur classement pour la production d’énergies renouvelables (EnR) par comparaison aux autres régions françaises, selon les chiffres que le Syndicat des énergies renouvelables (SER) vient de rendre public. Le secteur n'est pas marginal. Il procure déjà 53 millions d'euros de retombées fiscales et représente 14 440 emplois dans la région. En 2028, il pourrait en regrouper près de 23 000.

Le conseil régional n’entend pas en rester là puisqu'il souhaite porter, dans le cadre de Rev3, sa 3e révolution industrielle, la part des EnR dans la consommation d’énergie de 9 % en 2015 à 28 % en 2031. Un objectif en phase avec les attentes des habitants. D'après le sondage Ifop que le SER a réalisé en février dernier, ils sont 90 % à estimer que le développement de ces énergies est utile pour lutter contre le réchauffement climatique. Lorsqu’on y regarde d’un peu plus près, on s’aperçoit que la première source d’EnR dans la région est… le bois, utilisé pour les chaudières et les cheminées. Mais ce qui est observé à la loupe, ce sont les sources d’EnR électriques.

Climat électrique autour des éoliennes

Parmi elles, le nucléaire se taille la part du lion (61 %) dans les Hauts-de-France pour faire face aux besoins de l’industrie régionale. Suivent les centrales thermiques à cycle combiné gaz (19 %) et l’éolien terrestre (18 %). Les autres EnR électriques demeurent marginales (2 % pour la méthanisation et 0,4 % pour le solaire). Pour le lobby des énergies renouvelables, la montée en puissance de l’éolien constitue la principale option d’avenir afin de renforcer l’autonomie énergétique. Une position qui se heurte frontalement à l’opposition de nombreux élus, le président de la Région Xavier Bertrand en tête.

Jusqu’en 2020, l’éolien terrestre était le principal fournisseur vert d’énergie électrique dans les Hauts-de-France (+30 % de production par rapport à 2019), justifie le SER. De nouveaux mâts ont été installés en 2020 et des projets sont toujours en cours « même si c’est plus compliqué qu’avant en raison du frein politique », reconnaît Frédéric Terrisse, son délégué régional. La Dreal, direction de l’environnement rattachée à l’État, pense d’ailleurs envisageable d’y construire 50 à 60 éoliennes supplémentaires par an jusqu’en 2028. Pour le SER, le parc éolien offshore de Dunkerque est un atout maître. Il pourrait représenter à lui seul 1/6e de la consommation électrique régionale dès 2027. Mais cela reste au conditionnel car les autorisations sont toujours en attente d'études d’impact guettées par une partie de la population locale très remontée contre le projet.

Retard à rattraper dans le solaire

Les autres énergies renouvelables suscitent moins de clivage. « La méthanisation est un levier de développement déjà bien avancé, grâce à la présence d’une industrie agroalimentaire fournisseur de déchets », indique Frédéric Terrisse. Les réticences tiennent plutôt ici aux risques associés (pollution, explosion, nuisances aux riverains…), même si l’évolution récente de la réglementation devrait permettre d’en limiter l’ampleur. La méthanisation, rapide à mettre en œuvre, est perçue comme l’alternative la plus sérieuse pour limiter le gaz importé.

Si les Hauts-de-France ne produisent quasiment pas d’hydroélectricité faute de reliefs, le solaire est une piste à ne pas négliger. « Notre parc solaire ne représente que 2 % du parc français alors que la demande est en train d’exploser », précise Frédéric Terrisse. Conscient du retard, le conseil régional souhaite quintupler les capacités du solaire d’ici 2031, grâce notamment à la chute des coûts d’installation. Autre EnR à la traîne dans les Hauts-de-France : « La géothermie et les réseaux de chaleur, qui produisent une énergie fiable mais demandent un investissement initial important », selon le délégué régional du SER. Là encore, une belle alternative au gaz importé. Et une perspective qui suscite un intérêt renforcé depuis la guerre en Ukraine.