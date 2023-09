À Lille, le rêve inatteignable d’une braderie propre

500 000 plats de moules frites et plus de quatre millions de litres de bière. Chaque année, la Braderie de Lille est l’évènement de tous les excès… également du côté des déchets. Mediacités s’est demandé comment la plus grande brocante d’Europe pourrait devenir plus éco-responsable.