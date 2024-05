15,4 milliards d’euros, c’est le prix exorbitant que la pollution atmosphérique d’origine industrielle a coûté à la France en 2021, selon des données de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA), analysées par Mediacités en collaboration avec Correctiv.Europe. C’est plus que le budget du ministère des Solidarités et de la Santé, qui s’élevait cette même année à 14,8 milliards d’euros.

La France est le quatrième pays d’Europe où les émissions de CO2 et autres gaz néfastes à l’environnement coûtent le plus cher à la société, en termes d’impact sur les décès prématurés, les maladies et les écosystèmes.

12 millions de tonnes de CO2 et 10 millions d’oxyde d’azote

Même si l’Occitanie est concernée dans une moindre mesure par rapport aux Hauts‐de‐France, avec Dunkerque, capitale de France en la matière, elle n’est pas épargnée : la pollution industrielle atmosphérique a indirectement coûté plus de 500 millions d’euros à la région en 2021.