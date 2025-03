Le Nouveau Siècle va fermer jusqu’en août 2026… mais SériesMania aura droit à un traitement de faveur

En janvier dernier, Mediacités révélait la fermeture annoncée, pour travaux, de l’auditorium du Nouveau Siècle à Lille. Construite au début des années 1980 puis totalement rénovée en 2012, la salle de spectacle rebaptisée alors « Auditorium Jean‐Claude Casadesus » – du nom du chef fondateur de l’orchestre national de Lille - sert depuis toujours de camp de base à la l’ensemble classique la plus célèbre des Hauts‐de‐France.

Respectivement depuis 2018 et 2022, la salle de spectacles accueille également chaque année les festivals SériesMania – dont l’édition 2025 s’ouvre ce vendredi 21 mars – et Lillarious. Comme l’a appris Mediacités, la fermeture du Nouveau Siècle débutera sitôt l’édition 2025 du festival des séries terminée (le 28 mars), et s’étendra jusqu’en août 2026. Pour autant, elle n’empêchera pas aux deux festivals de tenir leurs éditions de l’année prochaine au sein de l’emblématique salle lilloise. Explications.

Désamiantage et mise aux normes

Copropriétaire du Nouveau Siècle ainsi que gestionnaire, la Région Hauts‐de‐France précise à Mediacités que les travaux à venir visent d’une part à « remplacer les réseaux de chauffage et de climatisation dont l’usure et la présence d’amiante imposent une intervention urgente » et, d’autre part, à poursuivre « la mise aux normes progressive du réseau de d …