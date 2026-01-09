« MEL 2 » : pourquoi la future annexe du siège de la métropole de Lille suscite tant de contestations

Les conseillers métropolitains ont validé, le 19 décembre dernier, une enveloppe de 119 millions d’euros pour construire une extension au siège de la MEL. Mais le projet est loin de faire l’unanimité. Coût multiplié par cinq depuis les premières études, élus d’opposition circonspects, recours en justice d’un candidat éconduit lors de l’appel d’offre… Mediacités décrypte la dernière polémique de l’ère Castelain.

Image d'architecte du projet lauréat du futur bâtiment Biotope2. Source image : Kengo Kuma & Associates - L’autre image

Investissement structurant ou gouffre financier sujet à toutes les polémiques ? Le projet « MEL 2 » d’extension du siège de la métropole européenne de Lille a déjà donné lieu à de vifs échanges lors du conseil métropolitain du 19 décembre. Et l’attribution du marché au groupement Sogea‐Caroni (filiale de Vinci) fait désormais l’objet d’une contestation par un des deux autres candidats à l’appel d’offres, l’entreprise de construction Rabot Dutilleul, qui entend faire valoir ses droits au tribunal administratif le 13 janvier prochain.

Au‐delà de l’importance de l’investissement (119 millions d’euros), c’est la trajectoire immobilière de la MEL qui est remise en question. Mais pour comprendre les enjeux de ce projet controversé, il faut revenir à 2018, année au cours de laquelle la MEL s’est enfermée dans une stratégie pour le moins incertaine… dont elle a le plus grand mal à se dépêtrer.

Initialement propriétaire de bureaux situés rue du Ballon, près du cimetière de l’Est, qui devenaient vétustes, l’exécutif métropolitain envisage d’abord de faire construire une nouvelle tour en lieu et place de son siège pour le moderniser. Mais au même moment, un autre grand projet d’aménagement se prépare à Lille : en prévision de l’accueil de l’Agence européenne du médicament, est construit, près de l’Hôtel de région, boulevard des Cités‐Unies, un immeuble de 30 000 mètres carrés appelé « Biotope », pour 154 millions d’euros. Sauf que cette installation perd rapidement sa destination initiale : l’Agence choisit finalement Amsterdam, et le Biotope se retrouve sans locataire.

Un changement de programme qui en pousse un autre. La MEL cède pour 95 millions d’euros son siège historique à Vinci et BNP Paribas en 2019. Et signe dans la foulée un bail de dix‐huit ans avec la société immobilière du Crédit mutuel Nord Europe, propriétaire …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen

1 / ?