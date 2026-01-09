Investissement structurant ou gouffre financier sujet à toutes les polémiques ? Le projet « MEL 2 » d’extension du siège de la métropole européenne de Lille a déjà donné lieu à de vifs échanges lors du conseil métropolitain du 19 décembre. Et l’attribution du marché au groupement Sogea‐Caroni (filiale de Vinci) fait désormais l’objet d’une contestation par un des deux autres candidats à l’appel d’offres, l’entreprise de construction Rabot Dutilleul, qui entend faire valoir ses droits au tribunal administratif le 13 janvier prochain.

Au‐delà de l’importance de l’investissement (119 millions d’euros), c’est la trajectoire immobilière de la MEL qui est remise en question. Mais pour comprendre les enjeux de ce projet controversé, il faut revenir à 2018, année au cours de laquelle la MEL s’est enfermée dans une stratégie pour le moins incertaine… dont elle a le plus grand mal à se dépêtrer.

Initialement propriétaire de bureaux situés rue du Ballon, près du cimetière de l’Est, qui devenaient vétustes, l’exécutif métropolitain envisage d’abord de faire construire une nouvelle tour en lieu et place de son siège pour le moderniser. Mais au même moment, un autre grand projet d’aménagement se prépare à Lille : en prévision de l’accueil de l’Agence européenne du médicament, est construit, près de l’Hôtel de région, boulevard des Cités‐Unies, un immeuble de 30 000 mètres carrés appelé « Biotope », pour 154 millions d’euros. Sauf que cette installation perd rapidement sa destination initiale : l’Agence choisit finalement Amsterdam, et le Biotope se retrouve sans locataire.

Un changement de programme qui en pousse un autre. La MEL cède pour 95 millions d’euros son siège historique à Vinci et BNP Paribas en 2019. Et signe dans la foulée un bail de dix‐huit ans avec la société immobilière du Crédit mutuel Nord Europe, propriétaire …