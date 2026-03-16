Le Rassemblement national remporte cinq nouvelles villes dans le bassin minier

Le RN a fait réélire triomphalement les maires sortants de ses bastions d'Hénin-Beaumont et de Bruay-la-Buissière, mais il a aussi conquis les villes voisines de Harnes, Loison-sous-Lens, Bricourt, Marles-les-Mines et Houdain. En attendant peut-être d’autres succès au second tour…

Les échecs rencontrés face aux maires sortants à Calais, à Lens et Denain, trois villes du Pas‐de‐Calais pour lesquelles le Rassemblement national nourrissait les plus grands espoirs, ne doivent pas masquer les incontestables succès remportés par le mouvement présidé par Jordan Bardella dans le bassin minier.

Steeve Briois est ainsi réélu triomphalement pour un troisième mandat consécutif dans le bastion historique de Hénin‐Beaumont (25 700 habitants), avec 78 % des voix. Ludovic Pajot fait encore mieux à Bruay‐la‐Buissière (21 400 habitants) une autre place forte du RN, où il est plébiscité avec 81,4 % des suffrages.

Cinq villes conquises près d’Hénin‐Beaumont et Bruay‐la‐Buissière

Ces deux points d’appui ont permis au mouvement lepéniste de poursuivre son développement dans le bassin minier. C’est ainsi qu’il est parvenu à s’emparer dès le premier tour de trois villes ou villages proches d’Hénin‐Beaumont. Anthony Garenaux‐Glinkowski a ainsi conquis la commune de Harnes (12 247 habitants) avec 50,3 % des votants face à deux listes de gauche.

Fabrice Trepczynski l’emporte quant à lui à Loison‐sous‐Lens (5169 habitants) avec 50,5 % des voix face à une liste divers gauche. Et Séverine Bricourt l’emporte à Drocourt (2939 habitants) avec 52,4 % des voix contre le maire communiste sortant Bernard Czerwinski.

Le RN étend aussi son emprise autour de Bruay‐la‐Buissière en s …